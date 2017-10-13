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ГК "Гранель" запустила акцию "Приведи друга"

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13 октября, 12:39 UTC+3

Участники акции смогут получить денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей

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© Пресс-служба ГК «Гранель»

МОСКВА, 12 октября 2017 года. Группа компаний "Гранель" объявляет о старте акции "Приведи друга" и дарит возможность каждому желающему получить 30 000 рублей.

Согласно условиям акции "Приведи друга", получить денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей может любой желающий. Для этого нужно всего лишь найти друга, которому нужна квартира, и посоветовать ему приобрести жилье в любом из строящихся жилых комплексов от ГК "Гранель". Акция распространяется только на тех, кто ранее не обращался в группу компаний "Гранель". После оформления сделки участника будет ждать денежное вознаграждение.

"Приведи друга" продлится до 31 декабря 2017 года включительно, а участвовать в ней может любой желающий. 

Клиент может совершить покупку с использованием ипотечного кредитования, 100% оплаты и рассрочки. Количество друзей и квартир - не ограничено. С деталями и регламентом акции можно ознакомиться на сайте ГК "Гранель" и по телефону +7 (495) 281-81-81.

 

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