Более ста экспертов обсудили в Екатеринбурге новый закон о теплоснабжении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Первые два пилотных проекта новой модели теплоснабжения городов начали действовать в России. Об этом сообщил в Екатеринбурге на конференции "Роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона" замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Алексей Храпков.

"Уже два соглашения о переходе к новой модели подписано. "Сибирская генерирующая компания" подписала такое соглашение с городом Рубцовском Алтайского края, и соглашение между городом Воронежем и ПАО "Квадра" было подписано на днях в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя". Это первые шаги, и темп реализации нового закона в России будет зависеть от успешности этих "пилотов", - отметил представитель Минэнерго.

По мнению представителя министерства, первые полгода-год в процесс включится до 10 городов и пилотных компаний. При их успешности, уверен Храпков, можно прогнозировать экспоненциальный рост, внедрение новой модели в России будет иметь массовый лавинообразный характер.

По словам Храпкова, новый закон о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры регионов был принят 29 июля, и еще не обзавелся подзаконными актами. "Сейчас нет ничего лучше для массовой реализации этого закона, чем пилотные проекты", - отметил он, добавив, что при переходе недопустимы давление и кампанейщина. "Переход к новой модели осуществляется добровольно по согласию с региональной и местной властью, взвешенность перехода заложена в самом законе", - добавил представитель министерства.

По мнению эксперта, сейчас главное - максимально быстрое принятие подзаконных актов, оценка опыта пилотных проектов, мобильность по внесению изменений в закон и подзаконные акты.

Опыт законодателей

По словам члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадия Чернецкого, закон попал к сенаторам уже принятый в первом чтении. "В целом он корректен, но некоторые моменты нас чрезвычайно смущали, и мы вынуждены были активно вмешаться. В первую очередь никто не мог четко обозначить дополнительную финансовую нагрузку на регион. По нашим предварительным расчетам, они выливались в миллиардные суммы. Совет Федерации создал комиссию, и все 24 сформулированные нами предложения были практически полностью учтены", - отметил Чернецкий.

Развернуть Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий © Владислав Воробьев/ПАО «Т Плюс» Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий © Владислав Воробьев/ПАО «Т Плюс»

По словам члена Совфеда, смущает отсутствие полного набора подзаконных актов. "Боюсь перекосов внутри системы между генерацией и сетевиками. Сегодня для подавляющего большинства муниципальных образований проблемой является не проблема генерации. Говоря о генерации, мы можем обсуждать - эффективна она или нет. Говоря о сетевом хозяйстве, в некоторых случаях мы ставим вопрос выживаемости - жить или не жить. Доминирующее положение в этой системе будет у генерации, и нужна мудрость со стороны единой теплоснабжающей организации, и контроль со стороны властей. Вся парадигма предстоящих действий должна быть открыта и понятна, чтобы, вытаскивая одно, не загубить другое. Только практика может рассеять эти сомнения", - отмечает Чернецкий.

"Если жизнь потребует, мы готовы вносить соответствующие коррективы в закон. Он должен улучшить ситуацию, и ни в коем случае не создавать новые проблемы", - констатирует член Совфеда.

Свердловский опыт

В ходе работы над поправками законодатели обращались и изучали реакцию ряда субъектов РФ, которые помогли обозначить наиболее болевые точки в проекте закона. Одним из таких регионов стала Свердловская область.

Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" за тепло и горячую воду превысили 5,2 млрд рублей. Более половины суммы долга управляющих компаний за тепло и горячую воду перед поставщиком ресурсов - это задолженность собственников жилья в многоквартирных домах в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, износ коммунального хозяйства региона составляет около 67%. В одном из слайдов его презентации указаны два муниципальных образования, где необходима замена свыше 92% теплосетей. Недоремонт, который сложился в 1990-е - начале 2000-х годов, не компенсируется нынешними активными ремонтами. "В среднем около 43% теплосетей Среднего Урала нуждаются в замене, - это около 3 тыс. км. В регионе ежегодно меняется до 6% теплосетей при нормативе до 10%. Ежегодная потребность Свердловской области в строительстве и реконструкции составляет 250 теплоисточников, при этом меняется и реконструируется не более 50", - говорит он. При этом, отмечает министр, беспрецедентные суммы, выделенные в Екатеринбурге в 2017 году (так, ПАО "Т Плюс" выделило порядка 2,5 млрд рублей), показали, что масштабные ремонтные работы могут парализовать работу транспортного комплекса.

Развернуть Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов © Владислав Воробьев/ПАО «Т Плюс» Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов © Владислав Воробьев/ПАО «Т Плюс»

"Кроме того, мы должны понимать, что концессионер придет только в том случае, если увидит понятные условия работы с понятным периодом окупаемости. Хотя концессии заключаются на сроки 30 лет и более, концессионер реально придет на срок не более 10, максимум 12 лет, чтобы в дальнейшем эксплуатировать модернизированные объекты", - отмечает министр.

Опыт "пилотов"

Свердловская область выбрала десять муниципальных образований для реализации пилотных проектов комплексной модернизации систем теплоснабжения. Отличительной особенностью этих территорий было то, что специалисты увидели там главной причиной образования задолженности за ресурсы в неэффективности системы теплоснабжения. В ряде территорий приняли решение уйти от централизованного теплоснабжения, закрывали крупные котельные советских времен, ставили локальные источники, максимально приближенные к объектам социальной сферы и многоквартирным жилым домам, отключая от централизованного теплоснабжения частный сектор и переводя его на индивидуальное газоснабжение.

"Нам удалось повысить качество ресурсов, ликвидировать текущую задолженность за коммунальные ресурсы. И в большинстве случаев это привело не к повышению, а к снижению платы жителей. Так, в Верхних Серьгах плата, в первую очередь в частном секторе при переводе с централизованное на индивидуальное газовое отопление, снизилась в зимний период более чем в полтора раза", - отметил министр.

"ПАО "Квадра" - одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний, созданных в процессе реформирования ОАО РАО "ЕЭС России". Генеральный директор компании Семен Сазонов и глава города Воронежа Александр Гусев подписали протокол о намерениях взаимодействия по развитию систем теплоснабжения этого города-миллионника российского Черноземья. Соглашению чуть больше недели, и пока рано говорить о результатах. По словам заместителя генерального директора "ПАО "Квадра" по экономике Светланы Никоновой, сейчас совместно с городскими властями, с представителями организаций, обеспечивающих теплоснабжение города, прорабатываются условия, параметры и совместное взаимодействия по выстраиванию в первую очередь технологических взаимоотношений внутри системы теплоснабжения. "Стороны имеют в виду и консолидацию сетевого комплекса, и параметры эффективности, возможности и потенциал внутри системы, - для того, чтобы провести ряд подготовительных мероприятий и уже совершенно осознанно говорить о совместных действиях по переходу к новой модели", - сказала Никонова.

Эксперты понимают, что реализация таких проектов только за счет бюджета невозможна и нецелесообразна. Концессионные соглашения возможны только в рамках действующих, понятных и долгосрочных федеральных законов. "Проблема в том, что данный законопроект, поддержанный федеральным Минэнерго, встретил, например, неоднозначную реакцию федерального Министерства строительства и ЖКХ. Есть опасения, что подзаконные акты, которые будут готовиться разными ведомствами, могут привести к несогласованности по разным направлениям. Их обсуждение должно проходить активно и открыто, с учетом опыта пилотных территорий. Только тогда закон будет работать с пользой и эффективно как для собственников и эксплуатантов тепловых источников, так и для потребителей", - констатируют эксперты.

Мотивация потребителя

Все новые дома строятся с современными системами теплоснабжения. Это решение принято административно, а установка таких систем в старых домах, в соответствии с жилищным кодексом, без общего решения собственников жилья невозможна. Ресурс влияния на собственников один - убеждать. "Реформа теплоснабжения без реформы сознания всех участников процесса невозможна, и собственникам необходимо разъяснять не только их права, но и обязанности по содержанию своего жилья. В том числе и по энергоэффективным мероприятиям", - считает Смирнов.

По мнению Светланы Никоновой, проблема мотивации потребителя - следующий этап большой совместной работы. "Мотивирован производитель и поставщик, но без выверенной мотивации потребителя - второй стороны этих отношений - нам будет сложно достичь конструктивного результата", - отмечает представитель ПАО "Квадра".

Екатеринбург - лицо России

Екатеринбург заявлен от России в качестве города, который примет Всемирную выставку "ЭКСПО-2025". На полгода он, в случае успеха заявки, станет лицом России, которое увидят многие миллионы посетителей. Город должен показать миру все самое лучшее, современное и эффективное.

Группа "Т Плюс" оценивает потребность модернизации системы теплоснабжения Екатеринбурга ориентировочно в 60 млрд рублей до 2030 года, сообщил в ходе конференции директор по экономике и тепловым узлам ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов. Самая большая доля инвестиций в 45% от всей инвестпрограммы должна быть направлена на проект по переводу потребителей тепловой энергии на индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Также среди направлений еще две статьи: модернизация объектов генерации и сетей теплоснабжения, они составляют по 25%. Отмечается, что среди источников привлечения финансирования 5% приходится на бюджет, 70% - на проектное финансирование и 25% - на тариф на теплоэнергию.

Развернуть Директор по экономике и тепловым узлам ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов © Владислав Воробьев/ПАО «Т Плюс» Директор по экономике и тепловым узлам ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов © Владислав Воробьев/ПАО «Т Плюс»

"Екатеринбург является для ПАО "Т Плюс" важным, опорным, значимым, городом. Тем более, здесь есть район "Академический", который я считаю жемчужиной России, где можно строить огромную популяризацию того, как нужно делать", - сказал он. Вилесов также отметил эффективный и достойный популяризации опыт Татарстана в "закрытии" теплоснабжения обширных, населенных и индустриально насыщенных территорий.

Опыт Татарстана

АО "Татэнерго" - одна из крупнейших региональных генерирующих компаний Российской Федерации. По словам генерального директора Раузила Хазиева, в республике так же высок износ теплосетей, и так же неочевидна инвестиционная привлекательность этой отрасли. Проблемой здесь начали заниматься около девяти лет назад. Город Набережные Челны имел открытую схему теплоснабжения, на которую было замкнуто порядка 1400 домов. "Перевели их на закрытую схему, одновременно ушли от центральных тепловых пунктов (ЦТП) на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП). Это дало снижение расходов населения по оплате тепла на 27-30%. Осталось еще порядка 200 домов, которые мы в ближайшее время завершим", - отмечает глава энергокомпании.

После Набережных Челнов в регионе занялись Казанью. "В течение двух лет монтировали ежегодно по 200-250 АИТП, а в этом году, в соответствии с президентской программой, смонтировали 1300 АИТП", - говорит Хазиев, добавляя, что источник финансирования - региональный фонд капитального ремонта, где основным участником является бюджет субъекта РФ, который финансирует через фонд около 60% расходов.

"Это та "конфетка", которая нужна населению - продолжает гендиректор. - Вообще самым сложным было провести собрания и убедить людей. Чем мы аргументировали? Тариф растет и будет расти. Во главе стоит газ, к которому привязано до 70% теплоисточников. Газ дорожает, тариф растет, а платежи при "закрытии" схемы теплоснабжения не растут, а то и снижаются. Что в екатеринбургском районе "Академический", что у нас в Набережных Челнах. Вот о чем надо рассказывать потребителям и как убеждать их", - констатирует Раузил Хазиев.

Отложенные вызовы

Вызовы, с которыми столкнется отрасль в будущем, также обсуждались в ходе конференции. По словам директора по экономике ПАО "Т Плюс" Александра Вилесова, главная нынешняя проблематика - это проблематика не генерации, а сетей. "Нет резонов вкладываться в сеть горячего водоснабжения, если создание нового индивидуального теплового пункта исключит ее из оборота", - отмечает он.

Другой вызов для теплогенерации связан с традиционной энергетикой. "Возможный срок существования и период инвестирования в традиционную энергетику составляет еще около 15 лет. Дальше сложно прогнозировать, но, по моему мнению, надо готовиться к тому, что кардинально изменится устройство электрического рынка. Сейчас преобладает оптовая генерация, розничная - мала. Впоследствии мы увидим, скорее всего, следующее. То, о чем еще только пишут в газетах о смартгридах (англ. smart grid - Умные сети электроснабжения - прим. ТАСС) и распределенной генерации, станет повседневной практикой. Будет другая энергетика - распределенная", - сказал он в интервью ТАСС.

В ближайшие пять лет определит и жестко детерминирует происходящее в сфере теплоснабжения очень разный коэффициент теплоэффективности жилья даже в масштабах одного города - речь идет не о процентах, а разах. Это необходимо будет выравнивать активной модернизацией всего комплекса ЖКХ, чтобы не оставаться в роли отстающего от развитых стран. "В Скандинавии теплоэффективность зданий высочайшая, а в рамках Европейской программы уже заявлено о целом ряде домов с так называемой нулевой эмиссией - дом согревает себя за счет тепла, которое выделяют жильцы", - отмечает Вилесов.

При этом именно интенсивное внедрение энергосбережения может стать еще одним вызовом. "За счет установки индивидуальных приборов учета и индивидуальных котельных теплопотребление в городах, в первую очередь активно застраивающихся, будет снижаться или останется постоянным. Строить бизнес на рынке, который не растет - проблема", - говорит он, отмечая, что пока нет ответа на этот вопрос, проблема ждет решения.

"Открытая" или "закрытая"?

По словам инициаторов закона, необходимость перехода к новой модели теплоснабжения по так называемой "закрытой" схеме вызвана растущими потерями тепла в нынешних, так называемых "открытых" схемах, реализуемых во всех городах России. Потери от всего отпускаемого ТЭЦ и ГРЭС тепла в среднем по РФ выросли с 9% в 2000 году до 15% в 2015 году. Наибольшие потери отмечаются в Свердловской области - около 22%, наименьшие в Татарстане - около 5%. В Москве и Санкт-Петербурге потери оцениваются в 7 и 10% соответственно, среднеевропейский показатель - от 4 до 8%. В качестве "выдающегося результата" эксперты отмечают теплоснабжение нового района "Академический" в Екатеринбурге - здесь потери не превышают 3%.

Федеральное законодательство предусматривает переход всех российских городов на закрытую схему теплоснабжения к 1 января 2022 года. Как сказал ранее замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, за счет эффекта высвобождающихся ресурсов, снижения потерь тепла и воды, уменьшения потребления газа, угля и мазута, ожидается серьезный мультипликативный эффект. "На один рубль вложений добавится три рубля к ВВП", - отмечал замминистра.

О конференции

Конференция "Роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона" прошла в Екатеринбурге 13 октября и стала первым в России форумом, где обсуждалась реализация нового закона. Посвящена перспективам развития инфраструктуры города, сегодняшним проблемам в этой сфере, а также стимулам к изменению ситуации для властей и горожан. Главная тема конференции - дорожная карта перехода к новой модели рынка тепла системы централизованного теплоснабжения Екатеринбурга. Организатором мероприятия выступили медиахолдинг "Эксперт" совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании "Т-Плюс".

О компании "Т-Плюс"

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением группы находится 60 электростанций, свыше 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".