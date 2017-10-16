Открыта регистрация на туристский форум "Открытый Крым"

ЯЛТА, 16 октября 2017 г. Министерство курортов и туризма Республики Крым открыло регистрацию на деловые и образовательные мероприятия, которые будут проходить в рамках V туристского форума "Открытый Крым" 2-3 ноября 2017 года в Ялте.

Регистрацию на форум необходимо пройти на сайте, заполнив анкету. Заявки на участие принимаются до 18:00 27 октября 2017 года по электронной почте: imidz_mkt2@mail.ru.

Каждый зарегистрировавшийся получит электронное письмо-подтверждение об участии в мероприятии, которое необходимо будет предъявить при регистрации в день форума.

По вопросам, касающимся форума и регистрации, можно обращаться в управление туризма Министерства курортов и туризма Крыма по телефону: (3652) 544-600 или адресу электронной почты: imidz_mkt2@mail.ru.

С предварительной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Напомним, в рамках форума делегатов ждет насыщенная программа: пленарное заседание, дискуссионные панели, обучающие мероприятия. Кроме того, параллельно с турфорумом будет работать выставка "Открытый Крым - 2017", организатором которой выступает государственное унитарное предприятие "Крымский туристский центр".