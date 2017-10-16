В Крыму впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест"

ЯЛТА, 16 октября 2017 г. В Крыму 4-6 ноября 2017 года впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест", организатором которого выступает Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Открытие фестиваля состоится 4 ноября в санаторно-курортном комплексе "Мрия резорт & Спа". В этот день на площадке отеля гостей ждут работа выставки винодельческих предприятий и ресторанов Крыма и Севастополя, участие в кулинарных мастер-классах, дегустации, гастрономическая программа: можно будет попробовать блюда народов Крыма, местные сыры и морепродукты. Между презентациями виноделов, которые пройдут в первый день фестиваля, подготовлена развлекательная концертная программа.

С 4 по 6 ноября винные хозяйства подготовили жителям Крыма и гостям полуострова подарок: на территории предприятий будут организованы дни открытых дверей с бесплатными экскурсионными программами и дегустациями.

Кроме того, на период проведения мероприятия крымские отели-партнеры фестиваля предлагают гостям специальные предложения на размещение.

"Это новое для Крыма событие, объединившее виноделов, рестораторов и отельеров, которые поддержали проведение фестиваля. Это еще одна возможность заявить о Крыме, как о туристическом регионе, который круглый год ждет гостей и готов их удивлять. Хочу пригласить крымчан и жителей Российской Федерации в Крым на трехдневный праздничный уикенд и обязательно посетить наш фестиваль. Рады будем всех видеть", – отметил Вадим Волченко.

Участие в главном туристическом событии осени бесплатное. Для этого необходимо пройти регистрацию. На указанный при регистрации адрес электронной почты придет флаер с уникальным кодом, который предъявляется в распечатанном или электронном видах для участия во всех мероприятиях фестиваля. Флаер используется при посещении фестиваля в отеле "Мрия резорт & Спа" и винных предприятий в рамках дней открытых дверей, а уникальный код на флаере сообщается при бронировании номера в отеле. При этом обращаем ваше внимание, что для записи на дегустацию и экскурсию по винным хозяйствам необходимо обращаться непосредственно на предприятия по контактным телефонам и электронным адресам, указанным в разделе "Винные хозяйства" на сайте фестиваля.