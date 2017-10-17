В 31 муниципалитете Приморья начался отопительный сезон

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В 31 муниципалитете Приморского края начался отопительный сезон. Всего в регионе к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тыс. жилых домов, говорится в сообщении краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам.
"На сегодняшний день отопительный сезон начат в 31 муниципалитете края из 34-х. В ближайшее время отопление начнется в оставшихся трех муниципалитетах - Владивостоке, ЗАТО Фокино и Хасанском районе Приморья. Уже работает 617 котельных, отапливающих 1210 объектов соцкульбыта и 6609 жилых домов. Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента Елены Пархоменко.
По ее словам, в первую очередь отопление подается в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд. В некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.
Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение вице-губернатору Александру Юрову держать на личном контроле вопросы, связанные с началом отопительного сезона на частных котельных. "Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме", - подчеркнул врио губернатора.
На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 млрд рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
В регионе реализуются государственная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2020 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере газоснабжения и энергетики.