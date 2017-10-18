Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Татарстана попросил короля КСА об активном участии саудитов в KazanSummit

Новости партнеров
18 октября, 14:24 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов попросил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда о более активном участии представителей королевства в экономическом саммите KazanSummit. Об этом заявил в среду журналистам Рустам Минниханов в кулуарах международного чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills в Абу-Даби.

''Я озвучил две просьбы. Первая просьба - чтобы наши коллеги из Саудовской Аравии принимали активное участие в KazanSummit. Второе - я обратился к королю по поводу проведения заседания стратегической группы ''Россия-Исламский мир'' в Саудовской Аравии, на что он тоже дал соответствующее поручение'', - сказал Рустам Минниханов.

KazanSummit - международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир", который проходит ежегодно в Казани. Традиционно центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов.

Минниханов является председателем Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", созданной в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. Третье заседание группы прошло в этом году в Грозном. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Суд принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
6
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама