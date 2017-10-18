Глава Татарстана попросил короля КСА об активном участии саудитов в KazanSummit

ТАСС, 18 октября. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов попросил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда о более активном участии представителей королевства в экономическом саммите KazanSummit. Об этом заявил в среду журналистам Рустам Минниханов в кулуарах международного чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills в Абу-Даби.

''Я озвучил две просьбы. Первая просьба - чтобы наши коллеги из Саудовской Аравии принимали активное участие в KazanSummit. Второе - я обратился к королю по поводу проведения заседания стратегической группы ''Россия-Исламский мир'' в Саудовской Аравии, на что он тоже дал соответствующее поручение'', - сказал Рустам Минниханов.

KazanSummit - международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир", который проходит ежегодно в Казани. Традиционно центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов.

Минниханов является председателем Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", созданной в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. Третье заседание группы прошло в этом году в Грозном. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.