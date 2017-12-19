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В Чувашии к 2025 году хотят увеличить на треть производительность труда на предприятиях

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19 декабря, 17:43 UTC+3
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Чебоксары

Чебоксары

© wikimedia.org/Bestalex

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Чувашская Республика на ближайшие восемь лет ставит перед собой задачу увеличить производительность труда на 24%.

Как сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя правительства – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин, в проекте будут участвовать не менее 50 предприятий региона, причем не менее десяти из них получат финансовую помощь из местного бюджета на модернизацию производства.

«Прирост производительности труда на предприятиях-участниках должен составить не менее 5% по итогам первого года реализации программы, не менее 10% – по итогам второго года и не менее 30% - по итогам восьмого года», - сказал он, заметив, что программа начинает действовать с 2018 года.

По словам Аврелькина, каждое предприятие-участник должно разработать и представить на рассмотрение властей свои комплексные планы модернизации производства и производительности труда. Кроме того, одна из целей программы заключается в формировании в Чувашии кадрового потенциала.

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