Банк "Возрождение" увеличил число услуг, доступных для оплаты в интернет-банке

МОСКВА, 27 декабря 2017 года - Банк "Возрождение" увеличил количество получателей платежей в интернет-банке. Теперь клиентам доступна оплата более 4 тыс. видов услуг местных муниципальных организаций, в числе которых детские сады, школы, предприятия сферы ЖКХ и другие компании.

Кроме того, в интернет-банке доступны платежи в адрес крупнейших федеральных и региональных организаций, с которыми традиционно сотрудничает банк "Возрождение".

Для поиска нужного получателя платежа в интернет-банке нужно воспользоваться функцией "Поиск" - по названию получателя, ИНН, лицевому счету, местоположению и пр. или перейти в раздел "Платежи" - "Местные получатели платежей" и выбрать свой город.

В ближайшее время будет увеличен перечень получателей платежей и на платежных терминалах банка. Также "Возрождение" предоставляет расширенный платежный сервис на своей банкоматной сети, которая состоит из более 750 устройств.

Предоставление клиентам удобного платежного сервиса на каналах дистанционного банковского обслуживания является одним из приоритетных направлений работы банка.

Банк "Возрождение" (ПАО) - персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на всей территории России. Региональная сеть насчитывает 119 офисов продаж, расположенных преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк обслуживает свыше 1 300 000 клиентов частных лиц и более 42 000 счетов корпоративных клиентов. Занимает сильные позиции в кредитовании крупных корпоративных клиентов, МСБ, активно развивает розничное направление бизнеса.

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