В начале мая пройдет 10-й Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2018

С 1 по 8 мая в Приэльбрусье, - одном из самых красивых горных районов России, - состоится 10-ый юбилейный ежегодный международный Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, организованный компанией Red Fox при участии Федерации Альпинизма России, МЧС России, Правительства Республики Кабардино-Балкарии.

Более тысячи сильнейших скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха со всего мира примут участие в соревнованиях по:

скайраннингу - Вертикальный километр (Vertical Kilometer® - Mt. Elbrus), 2450-3450 м,

Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м): SkyMarathon® - Mt Elbrus, 2350-5642 м, Skyrace® - Mt Elbrus, 3780-5642 м;

ски-альпинизму – экспедиционная гонка Elbrus Ski Monsters Expedition Race®;

снегоступингу – забег на снегоступах Red Fox TSL Challenge®.

Фестиваль рекордов, - именно так называют Red Fox Elbrus Race. И это относится не только к различным дисциплинам фестиваля, где ежегодно обновляются рекорды, но и к количеству участников и числу представленных стран. В Red Fox Elbrus Race состязаются спортсмены из 34-х стран: России, Андорры, Армении, Австралии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцоговины, Германии, Греции, Грузии, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизстана, Латвии, Литвы, Македонии, Монголии, Непала, Новой Зеландии, ОАЭ, Польши, США, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эквадора и Японии.

Юбилейная программа фестиваля, которая рассчитана как на профессионалов, так и на любителей с различным опытом и навыками, вновь предоставит шанс участникам побывать на высшей точке Европы и стать авторами новых рекордов.

Вертикальный километр (Vertical Kilometer® - Mt. Elbrus), 2450-3450 м

5 мая пройдет один из ключевых стартов по скайраннингу - Вертикальный километр. Это классическая дистанция, отличительная особенность которой набор по высоте 1000 метров при общей длине, не превышающей 5000 метров. Вертикальный километр в рамках Red Fox Elbrus Race представляет собой квалификационный этап перед скоростным восхождением на вершину Эльбруса и на сегодняшний день является самым высоким километром в мире! С 2010 г. сильнейшие российские и зарубежные скайраннеры устанавливают здесь рекорд за рекордом.

Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м): SkyMarathon® - Mt Elbrus, 2350-5642 м, Skyrace® - Mt Elbrus, 3780-5642 м

Главная интрига развернется 7 мая. В этот день пройдет скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м), которое традиционно состоится в 2-х классах: «Спорт» (старт с поляны Азау (2350 м) и «Классика» (старт с Бочек (3780 м).

Будет ли побит прошлогодний рекорд забега Азау (2350 м) – Эльбрус (5642 м), установленный эквадорцем Карлом Эглофф, - 3 часа 26 минут и 14 секунд? Победив в этой дисциплине в 2016 г., Карл продолжил борьбу и помимо лучшего результата в восхождении установил новый мировой рекорд в рамках Red Fox Elbrus Race 2017. Ему удалось подняться с поляны Азау (2350 м) на Западную вершину Эльбруса (5642 м) и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.

Женский мировой рекорд поляна Азау (2350 м) – Эльбрус (5642 м) - Азау (2350 м) в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 2015 на сегодняшний день принадлежит россиянке Оксане Стефанишиной - 6 часов 25 минут 23 секунды. Тогда Оксане удалось показать и лучшее время на трассе скоростного восхождения – 4 часа 42 минуты. Но в 2017 г. ее результат превзошла соотечественница, действующая рекордсменка фестиваля Диана Зеленова - 4 часа 30 минут 12 секунд.

Экспедиционная гонка по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race®

В этот раз нас ожидает абсолютно новый формат ски-альпинистких стартов. Впервые в истории фестиваля 2 мая на склонах Эльбруса (5642 м) состоится исключительная экспедиционная гонка по ски-альпинизму - Elbrus Ski Monsters Expedition Race®, в рамках которой участники смогут подняться на высшую точку Европы! В ней примут участие команды, состоящие из двух человек. Дистанция протяженностью 49 километров при наборе высоты 5491 метров пройдет по историческим местам Эльбруса.

10-ый Международный Кубок Победы

Международный Кубок Победы, в котором военнослужащие состязаются за награды в скайраннинге и ски-альпинизме, в десятый раз пройдет на склонах Эльбруса. Эти соревнования, посвященные победе в Великой Отечественной Войне, проводятся с 2008 г. и стали доброй традицией Red Fox Elbrus Race. Нововведением в этот раз станет экспедиционная гонка по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race!

Забег на снегоступах Red Fox TSL Challenge®

Забег на снегоступах Red Fox TSL Challenge 8 мая завершит спортивную программу. На старт выходит вся команда Red Fox Elbrus Race.

Дополнительная информация Организатор Фестиваля - компания Red Fox, ведущий российский производитель одежды и экипировки для экстремального спорта и активного отдыха Директор Фестиваля Red Fox Elbrus Race - Евгений Владимирович Колчанов, тел.: +7(962) 7052950, E-mail: elbrus@redfox.ru Контактные данные по вопросам рекламы, связям с общественностью, аккредитации прессы: Ольга Мороз, e-mail: ola@redfox.ru, Ирина Кирченко, e-mail: ira-rf@yandex.ru Официальный сайт Фестиваля: www.elbrus.redfox.ru Facebook: Red Fox Elbrus Race Поддержка фестиваля Федерация альпинизма России

МЧС России

Правительство Кабардино-Балкарии Федерация альпинизма КБР

International Skyrunning Federation Администрация Эльбрусского района Генеральные спонсоры: компании Red Fox и Gore-Tex