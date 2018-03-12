Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форум "Сообщество" едет в Астрахань

Новости партнеров
12 марта, 10:58 UTC+3

Главная тема форума - взаимодействие граждан и государства в сфере здравоохранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 12 марта 2018 г. Первый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" 2018 года посвятят проблемам взаимодействия граждан и государства в сфере сбережения здоровья россиян. Форум пройдет в Южном федеральном округе 28-29 марта в Астрахани. Среди основных тем – национальная программа борьбы с раком, доступность медицинской помощи, медицинский туризм, профилактика и диагностика заболеваний, государственно-частное-партнерство в области массового спорта и многие другие.

Подготовку и проведение первого в 2018 году регионального форума будут курировать две профильные комиссии Общественной палаты РФ – Комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения и Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Главные вопросы форума определены, в том числе, с учетом задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

"Мы посмотрим на  вопросы онкологии и онкологической помощи глазами пациентов: это и доступность современных методов диагностики, лечения и лекарственного обеспечения, реабилитационные возможности, доступность паллиативной помощи. На площадке будут присутствовать наши наиболее крупные пациентские организации онкологических больных, а также общественные и благотворительные организации, которые помогают людям с онкологическими заболеваниями", – рассказал Николай Дайхес, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.

"Здоровье взрослых и детей – непреходящая ценность общества. Тема здорового образа жизни многогранная и многообразная. Это постоянный и непрерывный диалог с обществом, бизнесом, государством и каждым гражданином", — уверена Елена Истягина-Елисеева, член Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. По ее словам, в современных реалиях более чем очевидна необходимость качественных изменений как в спорте высших достижений, так и в направлении развития массового спорта.

Еще одна секция "Туристический кластер как драйвер развития Каспийского региона" будет посвящена вопросам въездного медицинского туризма и популяризации нашей медицины за рубежом. Астраханская область – это приграничный регион с развитой системой оказания медицинской помощи, по мнению специалистов она  может стать одним из важнейших центров въездного зарубежного туризма.

Форум "Сообщество" – это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально-направленной работой. "Сообщество" – конструктивная площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами, для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучшего опыта, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.

Официальный сайт форума "Сообщество" http://форумсообщество.рф

Аккредитация СМИ по ссылке: http://форумсообщество.рф/астрахань.

Форум «Сообщество» в социальных сетях: https://www.facebook.com/forumoprf

https://vk.com/forum.oprf

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама