Форум "Сообщество" едет в Астрахань

Москва, 12 марта 2018 г. Первый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" 2018 года посвятят проблемам взаимодействия граждан и государства в сфере сбережения здоровья россиян. Форум пройдет в Южном федеральном округе 28-29 марта в Астрахани. Среди основных тем – национальная программа борьбы с раком, доступность медицинской помощи, медицинский туризм, профилактика и диагностика заболеваний, государственно-частное-партнерство в области массового спорта и многие другие.

Подготовку и проведение первого в 2018 году регионального форума будут курировать две профильные комиссии Общественной палаты РФ – Комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения и Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Главные вопросы форума определены, в том числе, с учетом задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

"Мы посмотрим на вопросы онкологии и онкологической помощи глазами пациентов: это и доступность современных методов диагностики, лечения и лекарственного обеспечения, реабилитационные возможности, доступность паллиативной помощи. На площадке будут присутствовать наши наиболее крупные пациентские организации онкологических больных, а также общественные и благотворительные организации, которые помогают людям с онкологическими заболеваниями", – рассказал Николай Дайхес, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.

"Здоровье взрослых и детей – непреходящая ценность общества. Тема здорового образа жизни многогранная и многообразная. Это постоянный и непрерывный диалог с обществом, бизнесом, государством и каждым гражданином", — уверена Елена Истягина-Елисеева, член Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. По ее словам, в современных реалиях более чем очевидна необходимость качественных изменений как в спорте высших достижений, так и в направлении развития массового спорта.

Еще одна секция "Туристический кластер как драйвер развития Каспийского региона" будет посвящена вопросам въездного медицинского туризма и популяризации нашей медицины за рубежом. Астраханская область – это приграничный регион с развитой системой оказания медицинской помощи, по мнению специалистов она может стать одним из важнейших центров въездного зарубежного туризма.

Форум "Сообщество" – это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально-направленной работой. "Сообщество" – конструктивная площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами, для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучшего опыта, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.

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