В Воронежской думе открылся первый форум молодежных парламентов ЦФО

ВОРОНЕЖ, 14 марта. /ТАСС/. В Воронежской областной Думе в среду открылся первый в истории Форум молодежных парламентов Центрального федерального округа. Участниками мероприятия стали 120 представителей молодежных парламентов из 18 субъектов ЦФО РФ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В своем приветственном слове председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов особо подчеркнул, что "на сегодняшний день совершенствование молодежной политики – одна из важнейших государственных задач. Это целый комплекс экономических и социальных вопросов, вопросы нравственного воспитания, профессиональной карьеры, реализации ваших знаний и опыта", - сказал он.

По словам председателя парламента, темы, которые будут обсуждаться в течение двух дней, позволят сверить часы с молодежью, создать те условия, благодаря которым будут приниматься законы, направленные на улучшение качества жизни представителей всего молодого поколения. "Здесь мы апробируем эффективные методики, региональные наработки, ребята смогут обменяться опытом, генерировать новые идеи, – сказал Владимир Нетёсов – главная наша задача, как старших товарищей – сделать так, чтобы эти идеи раскрылись в предстоящих дискуссиях".

Председатель Воронежской областной Думы отметил, что проведение форума в Воронеже – это признание опыта работы ребят из молодежного парламента региона как передовой структуры подобного направления не только в ЦФО, но и по России в целом.

"Молодежный парламент Воронежской области был создан в 2006 году и является активной и эффективной структурой. Сегодня в Воронежской области ни один закон, который касается молодежи, не принимается без участия молодежного парламента и правительства. Всего же за последние годы их принято более 30", – рассказал Владимир Нетёсов. Это и закон "О молодом специалисте", согласно которому в течение трех лет с начала работы в государственных или муниципальных учреждениях региона им ежегодно предоставляются поощрительные денежные выплаты. И закон "О первом дне выпускников и трудовом наставничестве", задачей которого является ускорение трудовой и социальной адаптации выпускников учреждений профессионального образования на рабочих местах предприятий. Также в нашей области принят закон, который предусматривает организационное, ресурсное и финансовое сопровождение добровольческого движения в регионе, а также ряд других важнейших документов.

Организаторами Форума, который пройдет 14-15 марта, выступили Воронежская областная Дума и Молодежный парламент Воронежской области. По итогам планируется подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Молодежными парламентами ЦФО, что создаст наиболее благоприятные условия для формирования единой молодежной политики на территории округа и всей страны в целом, отметили в пресс-службе.

В торжественном открытии форума участвовали главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, врио зампреда правительства Воронежской области – руководитель представительства области при федеральных органах государственной власти Елена Фаддеева, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин, депутаты Воронежской облдумы, представители органов исполнительной власти региона. Приветствия участникам Форума направили полпред президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.