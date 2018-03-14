Лучшие социальные проекты ЮФО будут представлены на форуме "Сообщество" в Астрахани

Москва, 14 марта 2018 г. На выставке будет представлено 12 проектов, большинство из которых соответствует тематике форума — проблеме взаимодействия граждан и государства в сфере заботы о здоровье.

Один из проектов — "Путь к вершине" — реализуется в Краснодарском крае. Это площадка для детей с расстройством аутистического спектра, где они смогут заниматься скалолазанием в инклюзивной среде.

По словам автора проекта Натальи Поповой, для детей с ментальными нарушениями адаптивная физическая культура — это шаг к реабилитации и расширению контактов с окружающим миром. "В системе комплексной реабилитации и развития детей с аутизмом использование адаптивного скалолазания — это инновационный метод. Оно имеет множество особенностей, у него своя специфика, дающая ему преимущества перед другими видами адаптивного спорта", — рассказала она.

Одна из проблем, которую призван решить проект — это неприятие детей с особенностями развития здоровыми детьми. Адаптивное скалолазание позволяет организовать такую общность сверстников, которая включает в совместную деятельность каждого ребенка — и с особыми потребностями, и нормально развивающегося", — пояснила Наталья Попова.

Другой проект, который будет представлен на выставке, — большой спортивный фестиваль в Астрахани. К участию в нем привлекается более 1000 человек: семей с детьми до 16 лет, учащихся спортивных школ Астраханской области, тренеров. Партнерами проекта выступают представители общественных организаций, власти и бизнеса, в том числе региональные производители продуктов питания.

"Основная идея нашего проекта — формирование здоровых привычек в семье в формате интересного и полезного семейного досуга. Нам бы хотелось, чтобы астраханским семьям хотелось заниматься спортом так же, как ходить в кино, в развлекательные комплексы", — рассказала Динара Сатубалдиева, автор Благотворительного фестиваля здоровья, спорта и осознанного питания. — "Это добровольческая акция по привлечению интереса к спорту, формированию семейных ценностей и здорового образа жизни. Мы хотим повысить мотивацию детей посещать спортивные заведения, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, рассказать им о важности правильного питания".

"Найти себя" — название еще одной социальной программы, которая будет представлена на выставке. Суть этого проекта, реализуемого в Новочеркасске, — обеспечить доступ трудных детей в социум, увлечь их занятиями спортом, приобщить к здоровому образу жизни, изменив таким образом их судьбы.

Автор и исполнитель проекта — директор федерации батута и спортивной акробатики Новочеркасска Елена Зленко — рассказала, что программа набирает популярность в городе, и желающих принять участие в ней становится все больше.

По замыслу автора, в процессе тренировок должна происходить перезагрузка сознания: ребята общаются друг с другом и с тренерами-наставниками, делятся опытом, рассуждают о выгоде здорового образа жизни.

"Могу точно сказать, что спорт — это та сфера жизни, которая может помочь найти друзей и круто все изменить", — уверена Елена Зленко.

Познакомиться поближе с этими и другими проектами можно будет в дни проведения форума "Сообщество" на выставке в здании Астраханского театра оперы и балета.

Форум "Сообщество" — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. "Сообщество" — конструктивная площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучшего опыта, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.

В этом году первый форум пройдет 28−29 марта в Южном федеральном округе — в Астрахани. Среди основных тем — государственно-частное партнерство в области массового спорта, здоровый образ жизни, доступность медицинской помощи, профилактика и диагностика заболеваний, национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, въездной медицинский туризм, и многие другие.

Официальный сайт форума "Сообщество": http://форумсообщество.рф.

Регистрация и аккредитация СМИ по ссылке: http://форумсообщество.рф/астрахань.

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