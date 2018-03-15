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В Москве пройдет саммит Retail Connect по лучшим практикам в собственных торговых марках

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15 марта, 11:18 UTC+3

21-22 марта 2018 в Крокус Экспо пройдет конференция по собственным торговым маркам и контрактному производству в рамках саммита Retail Сonnect. Деловое мероприятие состоится в столице в пятый раз

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© Арик Манукян

Москва, 15 марта. В конференции по СТМ примут участие профессионалы из области ритейла, оптовой торговли, дистрибьюторы и производители товаров под собственные торговые марки. На мероприятии будет обсуждаться наиболее актуальная информация и разноплановая аналитика рынка, понимание продуктовых трендов и потребительских аспектов динамично развивающего рынка контрактного производства.

Среди заявленных тем на мероприятии будет вестись актуальная дискуссия о трендах и покупательском поведении рынка СТМ, развитии СТМ и OEM/ODM, партнерстве сетей и производителей, локализации мощностей, управлении цепями поставок, взаимодействии с государственными органами, ребрендинге СТМ, его дизайне и упаковке. Перед делегатами конференции выступят эксперты из АШАН, Самбери, Ригла, L'etoile, Росстандарта, Nielsen, Tochka Rosta Research&Testing, JosDeVries The Retail Company, Drylock Technologies LLC, Weckerle Cosmetics, Дентал & Косметик, Stora Enso, и многие другие.

По завершению конференционной части в каждый из двух дней будет проводиться тренинг по проведению эффективных переговоров. 

Саммит Retail Connect, в рамках которого проводится конференция, также включает в себя серию двухсторонних встреч между лицами, принимающими решения со стороны ритейл-сетей и поставщиков товаров под СТМ.

Конференции саммита Retail Connect проводятся два раза в год на специализированных площадках выставок IPLS (СТМ) и InterCHARM (парфюмерия и косметика). Комплексное участие дает возможность специалистам не только заключить договоренности, но и увидеть ассортимент и возможности российских и зарубежных производителей.

Для участия в Retail Connect необходима предварительная регистрация.

Организатор саммита: Reed Exhibitions

Контактная информация:

Евгений Горелов, менеджер по маркетингу: evgeny.gorelov@reedexpo.ru

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