Началась аккредитация журналистов на юбилейный десятый форум "АТОМЭКСПО"

Москва, 15 марта 2018 г. С 14 марта открыта аккредитация представителей СМИ на Юбилейный Х Международный форум "АТОМЭКСПО 2018", который состоится 14-16 мая в Сочи, в Главном медиацентре. Форма заявки, а также правила аккредитации и работы на мероприятии доступны на официальном сайте форума в разделе "Пресс-центр"http://www.atomexpo2018.ru/pages/pravila_akreditacii . Заявки принимаются до 8 мая.

Международный форум "АТОМЭКСПО" – главное конгрессно-выставочное мероприятие атомной отрасли. Это крупнейшая деловая и выставочная площадка, предназначенная для обсуждения актуальных задач развития ядерных технологий во всем мире, обмена лучшими практиками, укрепления партнерских отношений.

Ключевая тема юбилейного, десятого форума "АТОМЭКСПО" сформулирована так: "Глобальное партнерство – общий успех". В приветствии участникам форума генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил: "сегодня для решения ключевых задач атомной энергетики – обеспечение энергобезопасности, стабильности поставок и экологичности – особую важность приобретают глобальные партнерства и инновации. Мы убеждены, что движение вперед, к дальнейшему развитию мирного использования атомной энергии, к "зеленому" энергобалансу, возможно только объединенными усилиями".

Трехдневная деловая программа форума включает в себя более двадцати мероприятий – пленарную и панельные дискуссии, круглые столы, презентации. В частности, на круглом столе «Развитие компетенций для стран-новичков и стран, расширяющих ядерные энергетические программы» будет рассмотрен опыт развития ядерной инфраструктуры в ОАЭ и Беларуси; опыт МАГАТЭ, связанный с миссиями по оценке ядерной инфраструктуры; а также ряд вопросов, с которыми сталкиваются страны при создании регулирующих органов.

Участники круглого стола "Глобализация как условие успеха: от подряда к партнерству" обсудят новые тренды в инжиниринге АЭС, а на круглом столе "Зеленые" инвестиции: создавая возможности, расширяя горизонты" состоится обмен опытом построения успешных моделей финансирования проектов в сфере "зеленой" энергетики.

В ходе дискуссии в рамках круглого стола "Большое будущее за малыми решениями» экспертам, разработчикам и потенциальным заказчикам предлагается ответить на вопрос, почему реакторные технологии малой мощности будут привлекательным решением, а также оценить основные барьеры на пути успешной реализации проектов АЭС малой мощности и возможности взаимовыгодного партнерства в этой области.

Преимущества замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с точки зрения экологической безопасности и рационального использования ресурсов обсудят участники круглого стола "Жизненный цикл ядерного топлива. В числе основных тем: перспективные виды топлива, жидкосолевые реакторы, использование продуктов регенерации, фракционирование радиоактивных отходов, способы трансмутации отходов".

Круглый стол "Международное научное сотрудничество и передовая исследовательская инфраструктура – основа инновационного развития атомной энергетики" будет посвящен разработке реакторных технологий Поколения 4, развитию быстрых реакторов, международным проектам "МЦИ МБИР" (Россия) и JHR (Франция), а также приоритетным направлениям исследований после 2025 года.

Также запланированы круглые столы и панельные дискуссии в рамках трех тематических треков: "Цифровое будущее и индустрия 4.0", "Новая энергетика", "Люди атомной отрасли".

Впервые на площадке "АТОМЭКСПО" пройдет III совместная школа Госкорпорации "Росатом" и МАГАТЭ по менеджменту в области использования атомной энергии. Основная цель ее проведения – передать странам, планирующим развивать атомную энергетику, уникальный образовательный опыт в области управления ядерными программами.

Особенным событием станет премьера премии "ATOMEXPO AWARDS" – международной профессиональной награды за выдающиеся заслуги компаний мировой индустрии, внесших значительный вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества. Торжественная церемония вручения премии состоится 14 мая, в день открытия форума.

Деловую программу "АТОМЭКСПО-2018" дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей.

Организатор форума – Госкорпорация "Росатом".

Платиновый спонсор юбилейного 10-го форума "АТОМЭКСПО" – ПАО "Совкомбанк".

Партнер форума – АО "Техснабэкспорт", оператор – ООО "Атомэкспо".

Информацию о программе и участии в форуме можно получить на сайте мероприятия http://www.atomexpo2018.ru/ , по тел./факс: +7 (499) 922-89-95,

е-mail: atomexpo@atomexpo.com .

Для справки Международный форум "АТОМЭКСПО" проводится с 2009 года по инициативе Госкорпорации "Росатом". В нем участвуют руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций. Всего за прошедшие годы в мероприятиях форума приняли участие около 38 тыс. человек из 83 стран. Свои выставочные экспозиции представили 987 компаний. Спикерами 141 круглого стола выступили 1116 экспертов. На полях девяти форумов было подписано более 300 соглашений и международных документов о сотрудничестве. Пресс-служба ООО "Атомэкспо"