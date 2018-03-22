Межрегиональный проект "Енисейская Сибирь" будет представлен на КЭФ-2018

Красноярск, 22 марта 2018 г. В Постоянном представительстве Красноярского края при Правительстве Российской Федерации состоялось обсуждение роуд-шоу масштабного межрегионального проекта "Енисейская Сибирь", презентация которого пройдет в рамках предстоящего Красноярского экономического форума.

В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, Министерства финансов РФ, научных организаций, первые лица крупных компаний, реализующих на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва свои проекты, которые входят в инвестиционный мегапроект "Енисейская Сибирь". В числе участников обсуждения – заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин, руководитель Постоянного представительства Красноярского края при Правительстве РФ Андрей Вольф, вице-президент – статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления Елена Безденежных, директор по связям с органами государственной власти АО "Полюс" Олег Гербер, сопредседатель объединения производителей и поставщиков алюминия Ирина Казовская, генеральный директор ООО "Агропромышленный парк "Сибирь" Александр Токарев, заместитель генерального директора по строительству морского порта АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" Виктор Сохраннов, руководитель управления по взаимодействию с АСИ, институтами развития и агрегации мер региональной государственной поддержки департамента регионального развития ГК "Внешэкономбанк" Иван Огнев, президент аналитического центра "Проектный офис" Алексей Юртаев и другие.

Участники встречи обсудили программу роуд-шоу, в которой представлены приоритетные для "Енисейской Сибири" проекты, основные подходы и идеи, объединяющие их с учетом потребностей компаний. Среди них проект "Южный кластер", строительство железнодорожной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске, развитие инфраструктуры авиационных перевозок, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе, развитие агропромышленного парка "Сибирь" в Шарыповском районе. Список проектов не окончательный, и в ходе их проработки могут появиться дополнительные темы.

По мнению организаторов встречи, роуд-шоу "Енисейской Сибири" обещает быть одним из знаковых мероприятий КЭФ, а идеология этого проекта будет проходить "красной нитью" через все мероприятия форума. Реализация проекта "Енисейская Сибирь" становится основной тематикой форума и с точки зрения развития трех регионов – Красноярского края, Хакасии и Тывы как единого макрорегиона, составляющего более 15% территории Российской Федерации.

Участники обсуждения отметили, что программа форума соответствует Посланию Президента России Федеральному Собранию, а проект "Енисейская Сибирь" позволяет реализовать задачи, поставленные главой государства.

"Мы рассмотрели ряд вопросов, в том числе визуализацию проекта на Красноярском экономическом форуме, единую стилистику презентаций, проведение роуд-шоу в зале пленарных заседаний в ходе одного из основных мероприятий. Достигнуты договоренности о подготовке экономических расчетов и материалов для презентаций к форуму", – пояснил Сергей Верещагин.

Министр также отметил, что роуд-шоу проекта "Енисейская Сибирь" состоится в основной день форума, 13 апреля. Мероприятие пройдет после пленарного заседания "Россия 2018-2024: реализуя потенциал".

"Одновременно с роуд-шоу не будет никаких событий. Мы ожидаем, что это мероприятие вызовет большой интерес у гостей и участников КЭФ, первых лиц, приглашенных на форум", – подчеркнул Сергей Верещагин.



Напомним, Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля. Тема форума: "Россия 2018-2024: реализуя потенциал".

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