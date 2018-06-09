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Стартовал Всероссийский конкурс "Зеленый маршрут"

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9 июня, 10:50 UTC+3

Всероссийский конкурс "Зеленый маршрут" проводится с целью привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Организаторы конкурса: Минкультуры России, Минпросвещение России, Минприроды России, Росгвардия, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

Всероссийский конкурс "Зеленый маршрут" проводится с целью привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп (маршрутов) в субъектах Российской Федерации.

В рамках конкурса участники пройдут и оценят состояние экологических троп, проведут Всероссийские субботники по уборке бытового и природного мусора, разработают экскурсионные программы на экологических тропах, сформируют предложения по популяризации и развитию экологических троп.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сформировать команду от 7 до 15 человек, в состав которой должны войти добровольцы, краеведы или историки, инструкторы по туризму и фотографы. На каждого участника предоставляется информационная справка, в которой перечисляется профессиональный опыт и опыт общественной деятельности.

Конкурс включает два этапа:

 – заочный этап (15 мая – 15 июня);

 – очный этап (14 июля – 31 июля)

 Участникам необходимо до 15 июня выбрать экологическою тропу, описать вариант туристской программы по выбранному маршруту, внести предложения по его развитию, популяризации и улучшению инфраструктуры (включая субботник). Прием заявок и пакет документов для участия в Конкурсе направляется на электронный адрес Оргкомитета turdobra@yandex.ru.

Прошедшие первый тур команды пройдут заявленный маршрут и проработают его с точки зрения логистики, инфраструктуры, а также проведут субботник на экологической тропе.

По итогам прохождения заявленного экологического маршрута в Оргкомитет конкурса необходимо направить: видеоролик о прохождении маршрута, фотоматериалы, карту маршрута с нанесенными предложениями по благоустройству тропы и разметками, вариант экскурсии, информационные материалы для записи аудиогида.

3 команды-победителя конкурса будут награждены поездкой в один из регионов России.

Подробности о конкурсе можно уточнить на сайтах Минкультуры России https://www.mkrf.ru/documents/vserossiyskiy-konkurs-zelenye-marshruty и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" http://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/main/7956.

"Зеленые маршруты" - это туристские маршруты (экологические тропы) включающие привлекательные для туристов места природного и культурного наследия, которые обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения, природы.

 

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