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В "Доме экономиста" состоится презентация новой книги Сергея Глазьева

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15 июня, 10:08 UTC+3

Мероприятие пройдет 21 июня

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Материал из 1 страницы

Москва, 15 июня 2018 г. 21 июня 2018 года в 11:00 мск в Каминном зале "Дома экономиста" пройдет презентация новой книги вице-президента Вольного экономического общества России, академика РАН, советника Президента РФ Сергея Глазьева.

Монография "Рывок в будущее. Россия в новом технологическом и мирохозяйственном укладах" – итог многолетней работы Сергея Глазьева. В ней представлены научные, публицистические и методологические работы автора на тему преодоления экономического кризиса, даются рекомендации, как реализовать «рывок» в развитии российской экономики, о котором говорил президент России в послании к Федеральному Собранию.

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