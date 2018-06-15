Традиционный Дягилевский фестиваль открылся в Перми

ТАСС, 15 июня. Традиционный Дягилевский фестиваль открылся в четверг в Перми премьерой драматической оратории Артюра Онеггера "Жанна на костре" в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи. Как сообщают в Министерстве культуры Пермского края, впереди - около 30 событий основной программы и более 100 мероприятий Фестивального клуба.

"Гостей, слушателей и участников ждут разные направления, жанры, стили и форматы. Будет звучать старинная музыка и продолжатся исследования актуальных музыкальных тенденций. Фестиваль займет 11 дней и около десяти городских площадок", - сказано в сообщении пресс-службы.

Живая музыка на рояле

Пермь встречает гостей Дягилевского фестиваля живой музыкой на рояле. Как рассказали в пресс-службе, с вечера среды пассажиров пермского аэропорта встречает и провожает красивый белый рояль, установленный благодаря краевой филармонии и министерству культуры. "Исполнители - студенты и преподаватели Консерватории Пермского государственного института культуры. Вдохновленные Дягилевским фестивалем, они решили создать свой проект, дающий возможность гостям Перми, пребывающим в аэропорт, сразу почувствовать атмосферу крупнейшего музыкального события Пермского края", - отметили в пресс-службе.

Музыканты исполнят цикл концертных программ, посвященных великому импресарио. Помимо рояля, будут звучать скрипка, флейта, виолончель. Основу программы составят произведения Сергея Прокофьева, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Фридерика Шопена, других классиков. Как поясняют организаторы, поскольку и сам Сергей Дягилев был разносторонним человеком, в зале аэропорта зазвучат и джазовые композиции. Их услышать можно будет с 11.30 до 12.30 и с 19.30 до 20.30 по пермскому времени.

"Имя Дягилева – знаковое для нашего института. Наши коллективы и солисты участвуют в мероприятиях, которые организуют гимназия № 11 им. С.П.Дягилева и Пермский культурный фонд "Дом Дягилева". И сейчас наши музыканты с удовольствием исполнят цикл концертных программ, посвященных Сергею Павловичу", - считает проректор по художественно-творческой деятельности ПГИК, руководитель проекта Татьяна Иванова.

Завершить цикл концертов планируется утром 25 июня.

О фестивале

Дягилевский фестиваль (18+) - международный многожанровый фестиваль. Проводится в Перми с 2003 года. Имеет своей целью поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева, чье детство прошло в Перми. Инициатором первого Международного Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, художественный руководитель фестиваля - Теодор Курентзис. Учредителем фестиваля является Министерство культуры Пермского края.

Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.