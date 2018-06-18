Дома "ЗИЛАРТа" обретают адреса

Первые дома жилого комплекса "ЗИЛАРТ" получили свои официальные адреса. Первопроходцами стали дома на улице Архитектора Щусева, спроектированные архитектурными бюро SPEECH (дом стал первым по улице - №1), "Мезонпроект" (дом №2 к. 1), "Евгений Герасимов и партнеры" (дом № 2 к. 4), "УРБИС" (дом №3) и "Цимайло Ляшенко и партнеры" (дом № 4). Дома из первой очереди строительства уже в текущем году будут введены в эксплуатацию. Распоряжением Правительства Москвы соответствующие изменения внесены в адресный реестр.

Название улицы, на которой зарегистрированы первые построенные дома "ЗИЛАРТа", символично. Ведь "ЗИЛАРТ" – это фактически реализованный в XXI веке столичный градостроительный проект архитектора Алексея Щусева. Мастер разнообразных стилей – создатель Казанского вокзала, Марфо-Мариинской обители, мавзолея – именно он разработал первый в новейшей истории генеральный план Москвы.

Главной в нем, по Щусеву, была идея "города-парка". И она полностью соответствует духу "ЗИЛАРТа". Ведь территория жилого комплекса почти на 50% подлежит озеленению. В то же время "ЗИЛАРТ" задуман как "город в городе", где есть собственная культурная, социальная, образовательная и транспортная инфраструктура. В рамках единого архитектурного плана комплексной застройки и дизайн-кода проекты домов в "ЗИЛАРТе" разрабатывают более десяти российских и зарубежных архитектурных бюро.

В щусевской Москве будущего предполагалось зонирование городских территорий, сохранение и развитие !зеленых клиньев!, островков природы. А в "ЗИЛАРТе" уже готов парк площадью 10 гектаров, предусмотрено множество пешеходных улиц. Знаменитый архитектор также придавал важное значение градообразующей роли Москвы-реки. Теперь вдоль нее почти на четыре километра протянется набережная Марка Шагала (все улицы "ЗИЛАРТа" названы в честь художников и архитекторов русского авангарда). Площадь озеленения набережной составит приблизительно 8 гектаров.

В своем видении Москвы как города будущего Щусев предлагал повышать мобильность населения за счет строительства магистралей и железнодорожных узлов. Сегодня, фактически построенный новый путепровод соединяет территорию жилого комплекса с проспектом Андропова и, после официального открытия, значительно повысит мобильность будущих жителей "ЗИЛАРТа". Этой же цели послужит автомобильный мост, который свяжет Третье транспортное кольцо с Варшавским шоссе. Его строительство начнется уже в этом году. В пешей доступности от жилого комплекса несколько станций метро - "Тульская", "Автозаводская", "Технопарк". От МЦК "ЗиЛ" до жилых кварталов "ЗИЛАРТа" – 10 минут пешком, через парк "Тюфелева роща".

В настоящий момент квартиры бизнес-класса на Архитектора Щусева можно приобрести в домах первой очереди, а также в доме № 17 второй очереди строительства. В 17 доме сегодня можно купить квартиру по цене от 6,5 миллионов рублей.

Застройщик "ЛСР.Объект-М". Больше информации на сайте: http://zilart.ru/