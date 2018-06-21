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ММК и АвтоВАЗ развивают сотрудничество

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21 июня, 11:56 UTC+3

Магнитогорский металлургический комбинат посетила делегация ПАО "АвтоВАЗ" во главе с президентом Ивом Каракатзанисом

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ТАСС, 21 июня. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО ММК) посетила делегация ПАО "АвтоВАЗ" во главе с президентом Ивом Каракатзанисом, сообщили сегодня в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". 

"Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества и перспективы освоения новых видов сталей для автопрома. Это первая рабочая поездка в Магнитку Ива Каракатзаниса, назначенного руководителем ведущей российской автомобилестроительной корпорации в начале июня", - сказано в сообщении. 

В ходе визита состоялась встреча Ива Каракатзаниса с председателем совета директоров ПАО "ММК" Виктором Рашниковым, на которой в числе прочего обсуждалось развитие комбината как поставщика современных марок сталей, необходимых автомобильной индустрии, а также взаимодействие с инжиниринговыми службами ПАО "АвтоВАЗ" для освоения новых видов сталей для удовлетворения потребностей автоконцерна. 

Гости побывали на промплощадке ПАО "ММК", в том числе в листопрокатном цехе № 11, где расположен новейший комплекс холодной прокатки, предназначенный для выпуска высококачественного автолиста. Делегация крупнейшего партнера Магнитки в автомобилестроительной отрасли ознакомилась с условиями, в которых производится современный автолист: в частности, для новейших моделей ПАО "АвтоВАЗ" – "LADA VESTA" и "LADA XRAY". 

В управлении рассказали, что с освоением сортамента нового комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11 возможности ММК по производству высококачественного проката для автопроизводителей значительно расширились. "Запуск комплекса позволил создать достойную конкуренцию отечественным и иностранным производителям металлопроката. В результате сегодня ПАО "ММК" занимает ведущие позиции в российской металлургии по поставкам металлопродукции для нужд автомобильной отрасли" - сказано в сообщении. 

АвтоВАЗ является одним из крупнейших партнеров ММК: в 2017 году комбинат поставил компании более 293 тыс. тонн металлопродукции при общих поставках в адрес автопрома за этот же период 528 тыс. тонн. 

Об ММК:

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

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