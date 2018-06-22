Состоялось первое заседание комитета по подготовке встречи лидеров ШОС и БРИКС в 2020 году

21 июня состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

В заседании под председательством помощника Президента Российской Федерации Юрия Ушакова выступили с докладами советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, специальный представитель Президента Российской Федерации по делам ШОС Бахтиер Хакимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и др.

На повестке дня стояли комплексные вопросы подготовки к проведению центральных мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в этих форматах – заседании Совета глав государств-членов ШОС и саммита БРИКС в 2020 году в Челябинске.

Как отметил в своём выступлении Антон Кобяков, успешная и результативная организация этих мероприятий является нашим главным ориентиром. Планомерная работа по подготовке Челябинска ведется уже более двух лет, вместе с тем, в оставшееся два года необходимо активизироваться по всем направлениям для солидного обеспечения предстоящего российского председательства.

"На сегодняшний день состоялось несколько поездок облетных групп в Челябинск, по итогам которых определен круг приоритетных задач по подготовке региона к принятию у себя мероприятий на высшем уровне. Нам предстоит проделать значительную работу в части содержательного наполнения встреч лидеров и подготовки инфраструктуры Челябинска. И здесь одним из ключевых критериев является востребованность и практическая польза для населения от вновь создаваемых объектов в будущем", – подчеркнул Антон Кобяков.

Центральной площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС предлагается утвердить конгресс-холл "Таганай-2020", который уже находится в стадии строительства.

Запланирована масштабная перепланировка международного терминала и терминала внутренних авиалиний аэропорта Челябинска, предусматривающая расширение международного сектора, в том числе существующего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Согласно утвержденным планам-графикам подготовки объектов, окончание всех работ запланировано в IV квартале 2019 года, отметил Антон Кобяков

"Одной из наиболее актуальных тем является решение вопроса размещения участников мероприятий, в том числе путём строительства новых гостиничных объектов с привлечением в Челябинск гостиничных операторов мирового уровня, а также подготовки квалифицированного сервисного персонала", – отметил Антон Кобяков.

Он особо акцентировал необходимость благоустройства городской среды Челябинска, в первую очередь, за счёт улучшения экологической обстановки в регионе. "Мы исходим из логики наследия, что означает эффективное использование создаваемой сейчас инфраструктуры в будущем. В майском указе Президента России Челябинская область названа как регион, где надо навести порядок в экологии. И мы намерены добиться серьезного улучшения в этой сфере", – пообещал губернатор.

В своем выступлении специальный представитель Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов подчеркнул, что "важно сохранить тот уровень гостеприимства, который Россия продемонстрировала, принимая саммиты БРИКС и ШОС в Уфе в 2015 году". "Уверен, что предстоящие мероприятия в Челябинске будут способствовать укреплению международного сотрудничества, стабилизации международной обстановки и развитию экономических связей между странами-участницами ШОС", – отметил Бахтиер Хакимов.

Для справки Указом Президента Российской Федерации № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году» Фонд Росконгресс назначен единственным исполнителем осуществляемых Министерством финансов РФ закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС. Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org