РАНХиГС и МФТИ открывают первую в России онлайн-магистратуру по цифровой экономике

ТАСС, 12 июля. Президентская академия и Московский физико-технический институт заключили соглашение о совместной программе онлайн-магистратуры "Цифровая экономика". Открыт первый прием абитуриентов, который продлится до 24 августа.

Соглашение подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор МФТИ Николай Кудрявцев. В рамках документа будет проходить образовательная программа "Цифровая экономика", первая магистратура для специалистов новой профессии в онлайн-формате.

Новая программа позволит студентам получить полный объем знаний сразу в двух областях — экономике и математике. По итогам обучения они получат дипломы магистров Президентской академии и МФТИ государственного образца.

В рамках программы экономические дисциплины будут вести преподаватели Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС. Подготовку слушателей по точным наукам (математическому анализу, машинному обучению, основам статистики и комбинаторики) обеспечат профессора ФизТеха.

"Цифровизация ведет к фундаментальным изменениям в общественной, экономической и гуманитарной сферах, и требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Они должны обладать самыми актуальными знаниями как по экономическим, так и по техническим наукам, иметь развитые soft skills. Выпускники нашей магистратуры "Цифровая экономика" будут иметь возможность работать в любых отраслях экономики. Уверен, что вместе с коллегами из ФизТеха, мы подготовим востребованных в стране и на рынке специалистов самого высокого уровня", - подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Цифровая экономика — очень перспективная профессия, которая будет востребована в ближайшем будущем как в бизнесе, так и в государственном аппарате. Мы очень рады что партнером этого направления выступает Президентская академия — вуз, обладающий большой экспертизой в области экономических наук. В этой связке ФизТех выступает как гарант качества подготовки по точным наукам, это традиционно наша сильная сторона. Вместе мы сможем обучить уникальных специалистов", — отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Куратор программы и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский уточнил, что ФПМИ — это лидирующий в России образовательный и научный центр компетенций в области математики, информатики и их приложений. "Вместе с РАНХиГС мы сейчас активно работаем не только над более чем современными программами наших магистратур (в которых глубокая математика — комбинаторика, вероятность, статистика, оптимизация, машинное обучение — сочетаются с экономикой), но и над множеством интересных проектов в рамках недавно созданной совместной лаборатории. Наши студенты естественным образом будут вовлечены и в эту проектную деятельность", — отметил Андрей Райгородский. По его мнению, формат онлайн-магистратуры становится более востребованным: "В 2016 г. мы запустили первую в России онлайн-магистратуру по современной комбинаторике, которая завоевала премию Рунета. В первом наборе у нас было 10 студентов, семь из которых недавно получили дипломы, в наборе 2017 года — 17 студентов, а в этом году мы рассчитываем на 30 мест. И эти ребята очень сильные, многие из них уже работают в ведущих компаниях и научных центрах, например, в Лаборатории прикладных исследований МФТИ-Сбербанк".

Слушатели совместной магистратуры РАНХиГС и МФТИ "Цифровая экономика" и изучат следующие курсы: Большие данные; Комбинаторика; Математические методы оптимизации; Цифровая экономика; Теория вероятностей; Дискретная математика; Теория игр; Математическая статистика; Случайные процессы; Микроэкономика; Макроэкономика; Эконометрика; Финансы; Машинное обучение; Корпоративные финансы.

Прием документов для первых абитуриентов на программу "Цифровая экономика" продлится до 24 августа, слушатели пройдут обучение в течение двух лет.