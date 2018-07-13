Чемпионат "Лесоруб 21 века" пройдет в Архангельской области

ТАСС, 13 июля. С 8 по 12 августа 2018 года в Архангельской области уже в четвертый раз пройдет Чемпионат России "Лесоруб 21 века".

Это уникальные соревнования среди операторов современной лесной техники – харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Традиционно победители в основных номинациях на харвестерах, форвардерах и гидроманипуляторах получат автомобили - кроссоверы Hyundai Creta. Приз за 2 место – квадроцикл, за третье – снегоход.

Параллельно соревнованиям на чемпионате ежегодно проходят выставки и тест-драйвы новейшей техники и оборудования лесной отрасли.

Обширная деловая программа с участием представителей федеральных министерств и ведомств включает в себя обсуждение самых актуальных вопросов лесопользования.

В рамках Чемпионата второй год подряд проводится Всероссийский конкурс красоты "Королева леса".

В большой культурной программе участвуют самобытные северные артисты и звезды российского шоу-бизнеса.

В этом году по результатам экспертного отбора Чемпионат включен в топ-200 лучших событийных проектов России.

Все подробности на портале http://lesorub.pro.