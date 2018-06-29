Губернатор: Кубань за три года смогла снизить госдолг и начать строительство школ

Экономика Краснодарского края, несмотря на санкции, демонстрирует рост: увеличивается бюджет региона, приходят новые инвесторы, в том числе из-за рубежа, в развитие Краснодарского края вкладывается все больше средств. Губернатор Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС рассказал, что этого удалось достичь благодаря созданию новых "бонусов" для бизнеса и более тщательно планирования бюджетных трат.

- Вениамин Иванович, уже три года вы является главой региона. Оглядываясь назад, как вы можете оценить свою работу и работу своей команды. Чего удалось добиться?

- Думаю, оценивать работу власти – это прерогатива жителей края. Мы же работаем над тем, чтобы жизнь людей становилась комфортнее, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Я лишь могу обратиться к цифрам и важным показателям, которые были достигнуты в той или иной отрасли за последние три года. Пожалуй, это лучшая характеристика.

Прежде всего, остановлюсь на финансах – край, наконец, стал выплачивать государственный долг. Нам удалось добиться его реального снижения на 850 млн рублей, в этом году мы планируем уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей. Во многом это стало возможно за счёт грамотной финансовой политики в регионе. Мы пересматриваем все статьи расходов, определяем, на что, в первую очередь, необходимо направить средства, а от чего возможно отказаться.

При этом, моя позиция остаётся неизменной в одном важном вопросе - ограничения ни в коем случае не коснутся социальной сферы. Бюджет региона остается социально-ориентированным – 70% средств идут на соцнужды. Мы сохранили все социальные выплаты, продлили закон о краевых мерах поддержки многодетных семей.

В регионе ведется строительство новых социальных объектов. Так, за последние три года в отдаленных селах края появилось более 60 новых офисов врачей общей практики, в этом году откроем 30. Более того, при поддержке федерального центра впервые за последние 20 лет приступили к строительству школ. Сегодня их нехватка - одна из ключевых проблем. Численность населения Кубани - более 5,5 млн человек. Кроме того, ежегодно к нам переезжает еще порядка 60 тысяч – это практически целый район. Люди переезжают семьями, с детьми. В результате мы имеем самую большую вторую смену в стране. Одномоментно эту проблему решить, конечно, невозможно, но мы предпринимаем для этого конкретные действия. В прошлом году построено 10 школ, в этом году планируем возвести еще 12.

Важный фактор, который влияет на качество жизни в крае – уровень дорожной инфраструктуры. И здесь нам есть, о чем рассказать. Подходит к завершению реконструкция М4-Дон – главной дороги к морю. Сейчас эта дорога отвечает всем современным запросам, и ее качество является своеобразным ориентиром при строительстве и реконструкции дорог – такими они и должны быть в целом в крае. Пристальное внимание мы уделяем развитию региональных дорог и дорог местного значения. В крае создан свой дорожный фонд и он набирает хорошие обороты – второй год подряд его объем увеличивается и сегодня составляет уже 28 млрд рублей. Годами ранее эта сумма была кратно меньше. В целом в 2018 году будет отремонтировано 650 км дорог регионального значения и 6 мостов.

Не могу обойти стороной и важные экономические показатели, которые помогут оценить темпы развития региона за последние годы. Так, в прошлом году объем ВРП края вырос на 2,3%, а объем собственных доходов региона превысил 253 млрд рублей. Это на 23 млрд больше, чем годом ранее. В 2017 году дополнительно в экономику края нам удалось привлечь более 480 млрд рублей инвестиций. И благодаря этому впервые за три года мы поднялись на одну строчку в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ. Вообще, если мы посмотрим на самые разные рейтинги, будь то экономическая сфера или социальная, то увидим, что Краснодарский край практически всегда будет в лидерах.

Не могу не отметить, что по итогам оценки минэкономразвития, регион входит в пятерку сильнейших субъектов Российской Федерации по показателям социально-экономического развития. И наша задача, конечно, эти позиции не просто удержать, а постараться максимально усилить.

- Чем, по-вашему, обусловлена такая позиция края? Благодаря чему вы впереди других субъектов? С какими сложностями региону приходится сталкиваться?

- У нашего региона, в отличие от других, есть прекрасная стартовая площадка. И здесь, прежде всего, играет большую роль географическое положение. У нас южный климат, два моря, горы и плодородная земля. Конечно, с такими уникальными преимуществами сложно конкурировать. Это позволяет нам развивать те направления, которые другим просто недоступны. Здесь я имею в виду сельское хозяйство, туризм, транспортный комплекс. Благодаря этому экономика региона максимально диверсифицирована. Согласно стратегии развития края до 2030 года мы разделили всю территорию на семь экономических зон, каждая из которых имеет свою специализацию.

Но главное наше преимущество – это, конечно, жители Кубани. Цифры в экономике и успехи в сельском хозяйстве, все достижения в развитии края, стали возможны только благодаря людям, их отношению к своему дому, станице, улице, да и ко всей Кубани. Благодаря их стремлению делать свою землю лучше, мы сегодня говорим о Краснодарском крае как одном из опорных регионов страны.

Конечно, в регионе есть и свои сложности. И самая главная – государственный долг. Сейчас это основной сдерживающий фактор развития территории. По законодательству мы не имеем права без согласования с Федерацией внедрять новые программы и брать на себя новые расходы. Да, мы планомерно гасим госдолг, финансовая ситуация в крае стабильная. Но выделять средства на новые проекты не можем. К примеру, чтобы открыть в этом году Фонд развития промышленности, мы напрямую обращались к Президенту России, и он нас поддержал. Для того, чтобы возродить направление, которое бы дало мощный толчок к развитию всей экономики, этот фонд нам просто необходим. Без первоначальной поддержки края здесь просто не обойтись.

Еще одна серьезная проблема Краснодарского края и в целом всего Юга страны – нехватка энергомощностей. К ее решению мы подходим комплексно. Во-первых - альтернативная энергетика. Для Кубани как главного курорта страны это крайне важное направление. В нынешнем году на форуме в Сочи мы подписали соглашение о строительстве ветропарков в Темрюкском районе.

Во- вторых, мы сейчас добиваемся разрешения использовать ресурсы предприятий, которые уже не действуют. Здесь можем на базе обанкротившихся заводов создавать новые производства – такие проекты в крае уже есть и они вызывают интерес со стороны инвесторов.

Кроме того, мы ведем постоянный диалог с монополиями, синхронизуем их планы развития с инвестиционными планами муниципалитетов. У нас были случаи, когда район планировал строительство завода в одном месте, а монополии при этом создавали мощности совершенно в другом. От таких, по сути, абсурдных ситуаций мы ушли.

Кроме того, сегодня необходима поддержка Федерации в пространственном развитии региона – и прежде всего в строительстве новых дорог. Нагрузка у нас в разы выше нормативной, особенно в курортный сезон. Дополнительную нагрузку влечет за собой и открытие Крымского моста - теперь наш край еще и главный транзитный регион страны, и без помощи Федерации нам не обойтись. В связи с этим мы просто обязаны использовать любую возможность, чтобы усовершенствовать трассы, которые у нас есть, и создать новые.

- Сегодня на первый план выходит повышение качества жизни населения. Экономика экономикой, но люди хотят комфорта и удобства здесь и сейчас. Что в регионе для этого делают, какие программы реализуются?

- В первую очередь качество жизни - это здоровая жизнь и возможность получить высокопрофессиональные медицинские услуги не только в крупном городе, но и в сельской местности. Это гарантия того, что дети смогут пойти, когда это будет необходимо, в детский сад, а потом будут учиться в школах, которые не переполнены. И, конечно же, это возможность реализовать себя в профессиональном плане.

И вот как раз создание этих условий - наша задача, которая легла в основу Стратегии социально-экономического развития региона до 2030.

В здравоохранении мы планомерно усиливаем как систему первичного звена, так и высокотехнологичную помощь. В крае не закрываются фельдшерские пункты А чтобы решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, в ближайшее время планируем запустить стимулирующую программу, аналогичную "Земскому доктору". Эта программа рассчитана уже на средний персонал. Фельдшеры, приезжая работать в сельскую местность, смогут получать до полумиллиона рублей в качестве поддержки.

Важный момент – наличие качественной связи даже в самых отдаленных медучреждениях края, для того чтобы специалисты имели возможность проконсультироваться с ведущими краевыми специалистами. Для этого с "Ростелекомом" мы проводим работу по обеспечению всех больниц края высокоскоростным интернетом. Безусловно, на качество медицинских услуг влияет наличие современного и высокотехнологичного оборудования. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделен миллиард рублей.

Большое внимание, мы, конечно, уделяем спорту, прежде всего массовому. Ежегодно выделяем деньги на ремонт школьных спортзалов, разработана программа строительства типовых спортзалов при школах, где они в принципе не были предусмотрены – речь идет опять же и о сельской местности. Все залы в крае работают до 22.00. Так мы создаем альтернативу улице, максимально занимаем ребят. Кстати, и саму "улицу" тоже заполняем спортобъектами – во всех муниципалитетах строятся площадки, создаются места для занятий воркаутом.

И, конечно, школы и детские сады. Мы сегодня стараемся участвовать во всех федеральных программах, привлекаем к этой работе инвесторов. Ведь очевидно, что качество образования во многом зависит от условий, которые мы создадим участникам процесса, прежде всего педагогам и детям. Что касается среднего образования, мы успешно применяем практику строительства типовой школы. Где бы мы ее не поставили – в краевом центре или в станице – разницы нет, это будет современное, комфортное здание с высококлассным оборудованием, лингафонными и музыкальными кабинетами.

Теперь рассмотрим вопрос занятости населения. К слову, на Кубани уровень безработицы один из самых низких в стране. Но, несмотря на это мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали высококлассные узкие специалисты. Мы готовы им предложить работу в самых разных отраслях – это и промышленность, и АПК, ай-ти отрасли. В крае реализуется множество инвестиционных проектов, успех которых зависит от уровня подготовки специалистов, которым просто необходимы светлые головы. Это и порт ОТЭКО в Тамани, и создание Южного транспортного хаба, и строительство пищевых линий – работы очень много, нам есть, что предложить.

- В связи с санкциями и обстановкой на международной арене, испытываете ли вы проблемы с инвесторами? Удается ли не снижать инвестиционную планку?

- Несмотря на внешнеполитические факторы, по итогам прошлого года объем инвестиций на Кубани вырос более чем на 6 процентов к уровню 2016 года и составил свыше 484 миллиардов рублей. К слову, в среднем по России аналогичный показатель не превышает 4,4 процентов.

Как я уже говорил ранее, в национальном рейтинге инвестиционного климата, который был озвучен на последнем Петербургском международном экономическом форуме, Кубань поднялась на строку выше и заняла шестое место. Такая динамика для нас, это, прежде всего, объективная оценка работы в отрасли, важный показатель самочувствия бизнеса в регионе. Это говорит, прежде всего, о том, что меры, которые мы предпринимаем для улучшения инвестклимата, работают. Здесь речь идет, в первую очередь, о льготах и преференциях для инвесторов, создании сети индустриальных парков. Мы специально готовим инвестиционные площадки под ключ, позволяющие в кратчайшие сроки обеспечить запуск производства и минимизировать издержки инвесторов, оказываем информационную поддержку предпринимателям.

Что касается иностранных инвесторов, сегодня в крае создано и работает порядка 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. Речь идет о таких транснациональных компаниях, как "Кнауф", "КЛААС", "Нестле", "Данон", "Бондюэль". И хочу подчеркнуть, большинство инвесторов заявляют о дальнейших планах по расширению деятельности в регионе.

Но наш главный приоритет - заинтересовать внутреннего инвестора. Мы делаем ставку на развитие местного бизнеса. Для этого и был открыт региональный Фонд развития промышленности, где можно получить кредиты всего под пять процентов годовых. Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования, где уже выдано займов на более чем 1,6 млрд рублей также созданы для помощи нашим инвесторам.

Отмечу, что любой, даже начинающий предприниматель, может рассчитывать на поддержку со стороны края. Я уверен, что будущее экономики региона за малым и средним бизнесом.