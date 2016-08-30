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Более 440 шахтеров в Ростовской области получили часть долгов по зарплате

Регионы Южный федеральный округ Новости Ростовской области
30 августа, 15:52 UTC+3
По поручению губернатора области финансовую помощь горнякам оказала Региональная корпорация развития
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Региональная корпорация развития Ростовской области по поручению губернатора Василия Голубева в конце прошлой недели начала производить выплаты задолженности по зарплате перед работниками "Кингкоула" за счет собственных средств. Об этом сообщили в правительстве региона.

"За четверг и пятницу прошедшей недели была погашена задолженность для 222 горняков в размере 1,75 млн руб. Это только начало - первая выплата, за которой последуют другие. Сейчас мы завершаем формирование списка людей, которым задолжал "Кингкоул". Сделать это было довольно непросто, потому что ситуация с бухгалтерским и кадровым учетом там в последние шесть месяцев сложилась просто катастрофическая. К примеру, шахтерам не начисляли зарплаты и премии, отказывали в получении справок и документов, даже уволиться по собственному желанию - и то не давали", - рассказал начальник отдела горнодобывающей промышленности министерства промышленности и энергетики Ростовской области Сергей Роговенко.

Вчера, 29 августа, деньги пришли еще 219 работникам компании "Кингкоул" (ЗАО "Ростовгормаш" - 49 человек, ОАО "Замчаловский антрацит" - 170 человек). Таким образом, средства на погашение долгов по зарплате на сегодняшний день направлены уже 441 шахтеру компании.

"Да, мне действительно пришли деньги в счет задолженности по зарплате, это произошло в четверг 25 августа. Будем ждать остальных выплат", - рассказал Виталий Щеберако, который на "Кингкоуле" работал начальником цеха по производству железобетонной шахтной крепи ЗАО "Ростовгормаш".

Наиболее решительные горняки, добиваясь реакции со стороны руководства "Кингкоула", начали бессрочную акцию протеста. Горный техник Владимир Тарадин, проработавший 37 лет в шахте, уверен, что иного пути у него не осталось: "Компания "Кингкоул" должна мне около 170 тыс. руб. за 12 месяцев. У меня есть семья, которую надо обеспечивать, а также требующие оплаты счета и кредиты. Поэтому я буду голодать до тех пор, пока эта сумма не будет выплачена. Но если возможно хотя бы частичное погашение долга, свою голодовку я приостановлю. Дочь сильно переживает, просит не разрушать окончательно здоровье".

Сейчас из 2240 работников компании уже порядка 1900 человек предоставили свои реквизиты для перечисления денежных средств. В областном правительстве подтвердили, что на этой неделе работа по погашению задолженности шахтерам будет продолжена.

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