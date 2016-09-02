Британские выпускники–2016 в зеркале статистики

Вторая половина августа – время, когда в Великобритании объявляются результаты выпускных экзаменов за среднюю (GCSE - General Certificate of Secondary Education) и старшую школу (A-level - Advanced Level). Это событие заставляет поволноваться школьников как в самой Великобритании, так и за ее пределами – известно, что школы и колледжи, работающие по британской программе, разбросаны по всему миру, есть они и в России.

В этом году итоги экзаменов были объявлены 18 августа (A-level) и 25 августа (GCSE), вызвав оживленную дискуссию в ведущих британских СМИ (The Times, The Guardian, The Telegraph, The Independent). Весьма любопытная статистика экзаменационных результатов и рекордное число поступлений в университеты Соединенного Королевства легли в основу многочисленных комментариев. Но прежде всего обозреватели обратили внимание на продолжающееся пятый год подряд падение результатов экзаменов как A-level, так и GCSE, связав это с большими изменениями в образовательной политике, начатыми британским правительством в 2010 году.

Первоочередной задачей стала борьба с инфляцией оценок, которая возникла в результате действий прежнего лейбористского правительства Тони Блэра. Лейбористы выступали за выравнивания социального состава студентов в университетах Великобритании, ради чего выпускные экзамены в школах целенаправленно упрощались. К тому же, многие школы в Великобритании, особенно международные, ориентированные на иностранцев, в погоне за местами в общенациональных рейтингах начали подтасовывать результаты, чтобы показать себя с наилучших позиций. Это привело к массовому отказу ведущих британских частных школ – таких как Harrow, Eton, Marlborough, Sevenoaks, Charterhouse и других – от участия в дискредитировавших себя, по их мнению, общенациональных рейтингах.

В 2016 падение оценок GCSE оказалось самым драматичным с момента создания программы в 1988 году.

В числе ключевых факторов, повлиявших на результаты, можно выделить следующие:

1. Студенты, получившие по английскому языку или математике оценки ниже D, отныне должны пересдавать проваленные экзамены до тех пор, пока не получат оценку С. Повторные провалы на экзаменах негативно отражаются на итоговых результатах, хотя в этом году и было рекордное количество успешных пересдач.

Английский и математика особенно пострадали в итоге реформ – хороших и отличных оценок (А*-С) стало меньше - на 5,2% в английском и на 2,3% в математике. Около 40% (почти половина!) всех учеников показали весьма посредственные результаты по этим предметам (и ниже).

Драматическое падение результатов экзаменов по английскому языку некоторые специалисты объясняют тем, что после окончания начальной школы подготовка нынешнего поколения детей по английскому языку гораздо слабее по сравнению с математикой, и эта слабость способна сохраняться вплоть до экзаменов GCSE.

2. Введение программы Английского бакалавриата как показателя эффективности работы, вынудило некоторые британские школы переориентировать учеников на изучение традиционных академических предметов в ущерб творческим дисциплинам. Школьникам, которые могли бы получить высокие оценки по творческим предметам, пришлось с меньшим успехом осваивать более сложные для них академические дисциплины (естественные науки, математика, современные языки и литература, история, география), что также повлияло на общий результат экзаменов. Принудительный акцент на изучении математики, естественных наук, английского языка и литературы был подвергнут критике со стороны части преподавателей британских школ и университетов, назвавших эту политику плохо продуманной и диктаторской. Еще более сильные опасения учителей вызывает намерение правительства увеличить до 90% количество студентов на программе Английского бакалавриата и возникшее в связи с этим давление на школы, не способные обеспечить преподавание данной программы из-за нехватки квалифицированных учителей по указанным предметам. Проректор Букингемского университета так охарактеризовал результаты правительственной политики в сфере образования: «Мы получили годы продвигаемых правительством перемен, которые не помогли учителям учить, а ученикам учиться».

3. Увеличилось число учеников, выбравших облегченную альтернативную программу iGCSE, и те из них, кто мог бы улучшить общие показатели экзаменов GCSE, выбыли из числа участников.

4. Использование в итоговых подсчётах баллов, полученных учениками лишь при первой сдаче экзаменов, отбило у школ желание практиковать досрочные и повторные экзамены, с целью последующего выбора более высокой оценки из двух полученных, что также повлияло на снижение показателей - 2016.

Кстати, этот год стал последним, когда знания на экзаменах GCSE оценивались по шкале А*/А – G. Со следующего лета на экзаменах по английскому языку, английской литературе и математике вводится цифровая шкала оценок – от 9 (высшая) до 1. Британские школы уже ведут обучение и готовят студентов к сдаче экзаменов по новым учебным программам.

Остальные 17 предметов GCSE будут полностью переведены на новую цифровую шкалу к лету 2018 года. Принесут ли эти перемены позитивные плоды? Это покажет время.

В 2016 году среди наиболее "неуспешных" выпускных предметов британской программы A-level оказались информационные компьютерные технологии (IСT). Лишь каждый десятый выпускник британской школы, взявший для изучения эту дисциплину, смог в этом году получить высшие баллы (А/А*). Для сравнения: в 2011 году А/А* по IСT получил каждый восьмой. Причём сейчас IСT сдавали лишь 8700 выпускников, что на 3300 человек меньше, чем пять лет назад.

С другой стороны, выпускники-2016 преуспели в математике: более половины изучавших высшую математику на программе A-level смогли сдать экзамены на А* или А, и 88% учеников получили оценки не ниже С.

В этом году, также как и в 2015, треть выпускников получила высшие баллы А/А* по немецкому и французскому языкам, но количество учеников, выбирающих для изучения эти предметы, сократилось с 18400 человек в 2011 году до 13500 в 2016 г.

Наиболее популярными предметами в 2016 году стали математика, английский, биология, психология и история. Около 92200 студентов выбрали математику, примерно 84700 – английский и 62700 предпочли биологию. Кроме того, в последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост числа студентов, делающих выбор в пользу компьютерного программирования и высшей математики.

С 2011 года количество учеников, отдающих предпочтение программированию, увеличилось на 56%, а высшей математики - на четверть.

Тенденция увеличения числа студентов, изучающих классические предметы (математика, естественные науки, история, иностранные языки, английский язык и литература) отвечает требованиям университетов, небезосновательно считающих успешное освоение этих дисциплин необходимой основой для дальнейшего обучения.

В этом году университеты Великобритании приняли на первый курс рекордные 424000 студентов, на 3% больше по сравнению с 2015 годом, несмотря на уменьшение числа выпускников на 2,3%.

Обеспечили такой результат абитуриенты, закончившие школу в предыдущие годы (в том числе на 8% возросло число студентов в возрасте 25 лет и старше), включая поступивших в желаемый университет после дополнительной годичной программы предуниверситетской подготовки, существующей сегодня во многих именитых британских университетах, таких, как Университетский колледж Лондона (UCL), Манчестер, Эксетер, Уорик.

Весьма любопытный факт: 19 из 24 топовых университетов Великобритании, объединенных в Russel Group, предложили в этом году 5308 мест для студентов, недобравших баллы на выпускных экзаменах. Среди таких учебных заведений – университеты Бристоля, Дарэма, Эксетера, Эдинбурга, Кардифа, Уорика, Манчестера, пригласившие абитуриентов в том числе на такие специальности как математика, физика, машиностроение.