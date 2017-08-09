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Больше 50 тыс. не собираться: что мы знаем о коренных малочисленных народах

Общество
9 августа, 11:08 UTC+3

Много ли в мире представителей коренных народов, сколько денег тратится на их поддержку и как в России защищают их права

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Современный мир с его индустриализацией и глобализацией поставил коренные народы в уязвимое положение. Из-за своей малочисленности они оказались под угрозой утраты своей культуры, самобытного уклада жизни и родного языка. Чтобы привлечь внимание к этим проблемам был учрежден Международный день коренных народов мира, который отмечается 9 августа. Эта дата призвана помочь улучшить экономическое, социальное и культурное положение малочисленных народов при полном уважении их самобытности.

ТАСС собрал 10 фактов о малочисленных народах в России и мире.

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