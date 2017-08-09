Больше 50 тыс. не собираться: что мы знаем о коренных малочисленных народах

Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчикамиКультура 9 августа, 12:09
Россия лидирует после 10 дней Армейских игрАрмия и ОПК 9 августа, 12:03
Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в ПетербургеСпорт 9 августа, 11:58
Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августаКультура 9 августа, 11:55
Более 2,5 тыс. кв. метров недвижимости введено в Москве с начала годаМосква 9 августа, 11:47
Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в МосквеОбщество 9 августа, 11:46
Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человекПроисшествия 9 августа, 11:41
Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августаПолитика 9 августа, 11:39
"Спартак" расторг контракт с хоккеистом ГлазачевымСпорт 9 августа, 11:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Современный мир с его индустриализацией и глобализацией поставил коренные народы в уязвимое положение. Из-за своей малочисленности они оказались под угрозой утраты своей культуры, самобытного уклада жизни и родного языка. Чтобы привлечь внимание к этим проблемам был учрежден Международный день коренных народов мира, который отмечается 9 августа. Эта дата призвана помочь улучшить экономическое, социальное и культурное положение малочисленных народов при полном уважении их самобытности.
ТАСС собрал 10 фактов о малочисленных народах в России и мире.