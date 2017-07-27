Редкие люди кряшены

Народ кряшены с давних пор проживает на территории Татарстана и сбивает с толку этнографов. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, кто же они такие: кряшен относят и к тюркским народам, и к финно-угорским, и к субэтнической группе татар, которые приняли православие.

Сами кряшены всегда считали себя отдельным народом. У них свои традиции, свой язык, который отличается от татарского. Они исповедуют христианство.

Маленький народ умеет передавать традиции от старших младшим, поэтому до сих пор кряшены знают, как вызывать дождь, заговаривать грозу, помнят народные песни, промыслы, веру и возрождают всю свою уникальную культуру.

"Цыкать" под столом в Рождество

Кряшены-язычники приняли православие во времена завоевания Казани Иваном Грозным. По мнению исследователей, ислам в их бытовой культуре не присутствовал и практически их не коснулся. Поначалу в переписях кряшен называли служивыми татарами.

Несмотря на то что кряшены стали православными еще в XVI веке, они никогда не забывали о своих дохристианских обычаях. Они перенесли свои аграрные обрядовые праздники на православные. Перед Питрау — Петровым днем — кряшены варят кашу корман (жертва) для хорошего урожая. Для этого всей деревней собираются возле реки, читают молитвы, и в этот день, по словам самих кряшен, всегда идет дождь.

Развернуть Дом кряшен в Пестречинском районе © Личный архив Максима Малова Дом кряшен в Пестречинском районе © Личный архив Максима Малова

"Перед праздником Питрау мы вяжем веники и собираем 41 вид трав. Потом в бане можно запаривать, чай пить из трав, они целебные", — рассказала ТАСС представитель народа кряшен Анна Кутузова.

Зимой до Крещения кряшены отмечают Нардуган — праздник, символизирующий культ солнца. В этот день гадают, поют обрядовые песни и ходят ряжеными. К празднику Раштуа (Рождество) кряшены убираются в доме, застилают стол чистой скатертью, молча едят и заставляют детей лазить под стол и "цыкать", чтобы водились куры. Накануне Рождества воруют у соседей лошадиные сани и катаются на них, а на следующий день возвращают.

На Качману (Крещение) девушки и старушки собирали снег со стогов, который считался целебным, чтобы отбелить кожу.

Особо почитается у кряшен праздник Симек Тройсын (Семик и Троица. Семик — восточнославянский праздник с поминовением усопших, который проходил за три дня до Троицы). Жители деревни кряшен выбирают две молодые березы, завязывают красные ленты, закапывают под ними яйца, чтобы урожай удался, а в воскресенье возвращаются и срубают их. Два молодых человека проходят с деревьями по всей деревне, затем каждый житель завязывает нитки с пожеланиями на ветки, ломает и выбрасывает их в реку на счастье и чтобы таким образом вызвать дождь.

Айбагыр на занавесках

Особое внимание кряшены уделяют свадьбам и похоронам. К примеру, обязательным атрибутом на поминках является подушка — это олицетворение души умершего.

"На поминки приглашают священника, а старики в это время идут на кладбище с подушкой и читают свои молитвы. Затем возвращаются домой, подушку кладут на стул, ставят перед ней еду, а через некоторое время встряхивают подушку, чтобы душа улетела", — рассказывает представитель народа кряшен Максим Малов.

Бракосочетание у кряшен — это особая история, говорит представитель народа Раиса Спасиева. "Свадьба проходит три дня: сначала для молодых, потом для взрослых, для родных и гостей. Блюда на стол готовят все вместе, каждый гость должен принести или тесто, или начинку. Во время свадьбы поем песни столами: один стол спел — второй должен что-то в ответ спеть", — говорит она.

Кряшенские невесты перед свадьбой всегда украшают дом мужа: стелют скатерти, вешают занавески, связанные своими руками. Уже с детства они учатся вышивать и вязать. "Когда я выходила замуж, тоже украсила весь дом мужа — связала 7 метров кашага (занавесок) крючком, красиво было. Я на них вышила яркий цветок айбагыр (подсолнух). И сама научила своих дочерей мастерству", — рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС представитель народа кряшен Анна Кутузова.

Развернуть Анна Кутузова © Личный архив Максима Малова Анна Кутузова © Личный архив Максима Малова

Кряшены вышивают узоры на наволочках, занавесках и передниках. Возле икон всегда вешают вышитые полотенца. На них вышивают цветы и голубей, в основном используя синие, зеленые, красные цвета нитей.

Песни о калфаке

Народный костюм у женщин состоит из длинного платья красного цвета, фартука и головного убора. Многие путают национальную одежду кряшен с удмуртской. Различия в основном состоят в головных уборах, которые у кряшен определяют статус женщины.

"Девушка до свадьбы заплетала одну косу, накосник и носила калфак — это девичий головной убор. Он бывал цветастый и белый — праздничный. Когда девушка выходила замуж, невесте заплетали волосы в две косы, надевали белый калфак. А на свадьбе она уже надевала тюгэрэк яулык — обрядовое покрывало для невесты, на котором вышивали оберег", — рассказала ТАСС руководитель исполкома общественной организации кряшен Татарстана, главный редактор газеты "Туганайлар" Людмила Белоусова.

Девушка должна была носить оберег девять месяцев, он защищал ее брак, будущего ребенка от сглаза. Потом после девяти месяцев она его снимала и надевала уже женский головной убор сюрэкэ.

Во многих кряшенских песнях поют как раз о девичьем головном уборе калфак. Современные композиторы аутентичные кряшенские песни не пишут, но, к примеру, руководителю коллектива "Питрау" Людмиле Адамовой удалось сохранить старые аудиозаписи на кассетах.

"Мы планируем расширять репертуар, включить в него старые народные песни кряшен, которые пели бабушки в деревнях. Кряшенская музыка кардинально отличается от татарской, она более протяжная, и каждая песня рассказывает о каком-то обряде из жизни народа", — говорит она.

Сейчас детский фольклорный кряшенский ансамбль готовится к концерту в честь дня города Москвы. Туда поедут 16 детей в возрасте от 10 до 14 лет. Они исполнят композицию "Вечорка" — будут петь, танцевать, играть на ведрах для угля, бельевых валиках, чугунных кастрюлях, главным инструментом станет печная труба.

Отец кряшенского народа

Первые сведения о кряшенах как о самостоятельном народе появились в 1864 году благодаря работам переводчика и востоковеда Николая Ильминского. Он создал кряшенский алфавит, занимался переводами Библии. Во многом под влиянием его трудов сформировался церковнокряшенский язык, на котором сейчас ведутся службы в храмах. Служба в кряшенской церкви отличается от русской только языком, на котором читают молитвы.

Развернуть Руководитель Кряшенской духовной миссии иерей Димитрий Сизов © Личный архив Максима Малова Руководитель Кряшенской духовной миссии иерей Димитрий Сизов © Личный архив Максима Малова

"За основу церковнокряшенского языка Ильминский взял говор мамадышских кряшен XIX века. Мы свободно понимаем этот язык, и он за 150 лет мало изменился. Это народный язык, который был присущ тюркам дохристианского состояния. Там есть и влияние ислама — к примеру, слово "Алла" — это же от арабов пришло", — рассказал ТАСС руководитель Кряшенской духовной миссии иерей Димитрий Сизов.

Справка По данным переписи населения 2010 года, по всей России живет около 34 тысяч кряшен, порядка 28 тысяч — в Татарстане. Остальные компактно проживают в Челябинской, Самарской областях, Удмуртии, Красноярске, Иркутске, Башкирии. В Татарстане сохранилось около 192 кряшенских деревень.

Слово "Алла" (от "Аллах") кряшены используют при обращении к богу. В своих переводах Библии его использовал востоковед Николай Ильминский. Как считает Димитрий Сизов, это означает, что исламская культура хоть и незначительно, но оказала влияние на формирование кряшенского языка.

"У кряшен были и свои понятия бога, например "Тэнгре бабай". Даже у Ильминского была дилемма: в переводах использовать "Тэнгре" или "Алла", он склонился в пользу "Алла", потому что уже большое распространение приобрело это понятие", — рассказал Сизов.

По его словам, сейчас в Татарстане службы на церковнокряшенском языке совершаются в десяти храмах на постоянной основе. Всего же таких храмов около 40.

"На данный момент мы занимаемся издательством литературы на кряшенском языке, насколько позволяют нам средства. У нас большая нехватка литературы такой", — говорит Димитрий Сизов.

"Отцом" кряшенского народа считается Василий Тимофеев — первый местный священник, который распространял веру, занимался переводами. Он открыл в своем доме школу для кряшенских детей и начал их обучать языку.

В 2016 году в Татарстане провели Бэщли эти елы — год Василия Тимофеева. Тогда были организованы научные конференции, выставка в Кремле, фестиваль кряшенской духовной песни в Свияжске "Вербицы сад" с колокольным звоном. В 2018 году планируют организовать мероприятия в честь 170-летия первого кряшенского поэта Якова Емельянова.

Каждый год в Татарстане работает летний этнический кряшенский лагерь, куда в этом году набрали 75 детей. С 2017 года фестиваль культуры этого народа Питрау включен в список государственных праздников республики наравне с Сабантуем.

Как считают эксперты, во многом благодаря кряшенам, которые передавали свои песни, традиции и навыки из поколения в поколение, удалось сохранить и татарские песни, которые когда-то не одобрялись властями.

Гулия Керлин