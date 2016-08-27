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Главное за неделю: слезы паралимпийцев, "банкрот-террорист" и землетрясение в Италии

Общество
27 августа, 9:00 UTC+3
Определите, что для вас было самой важной новостью прошедшей недели
Материал из 1 страницы

ТАСС отобрал пять, на наш взгляд, главных событий уходящей недели. Выберете, что лично вы считаете наиболее важным.

 

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