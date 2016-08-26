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ВАТИКАН, 26 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Почетный понтифик Бенедикт XVI впервые рассказал о причинах своего отречения.
В интервью газете "Оссерваторе романо", текст которого распространен службой печати Святого Престола, 89-летний Йозеф Ратцингер отмечает, что он "всецело ощутил пределы своей физической выносливости, в частности, неспособность в будущем осуществлять межконтинентальные перелеты".
По его словам, это произошло после поездки в Мексику и на Кубу в марте 2012 года. Приближался Всемирный День Молодежи в Рио-де-Жанейро, и Бенедикт XVI не мог быть там, где "присутствие понтфика незаменимо". Тогда, по словам Ратцингера, он "помолился и нашел умиротворение в решении уйти на покой".
Свои отношения с аргентинским преемником на престоле св. Петра Бенедикт XVI назвал "чудесными, отечески-братскими".
Эти и другие откровения почетного понтифика нашли отражение в книге итальянского писателя и богослова Элио Гуэррьеро "Служитель Бога и человечества: биография Бенедикта XVI", которая выходит в ватиканском издательстве. В предисловии к биографии своего предшественника нынешний глава Святого Престола папа Франциск отмечает: "Все мы в церкви очень обязаны Йозефу Ратцингеру за глубину и уравновешенность его богословской мысли...Мужество и решимость, с какими он реагировал в трудных ситуациях, указывают на путь смирения и истины".
На прилавках книжных магазинов Италии биография понтифика появится 30 августа.