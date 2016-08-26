Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почетный понтифик Бенедикт XVI впервые рассказал о причинах своего отречения

Общество
26 августа, 16:14 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
Йозеф Ратцингер также рассказал об отношениях с преемником - папой Франциском
Материал из 1 страницы
Почетный понтифик Бенедикт XVI

Почетный понтифик Бенедикт XVI

© EPA/KAY NIETFELD, архив

ВАТИКАН, 26 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Почетный понтифик Бенедикт XVI впервые рассказал о причинах своего отречения.

В интервью газете "Оссерваторе романо", текст которого распространен службой печати Святого Престола, 89-летний Йозеф Ратцингер отмечает, что он "всецело ощутил пределы своей физической выносливости, в частности, неспособность в будущем осуществлять межконтинентальные перелеты".

Смотрите также
Бенедикт XVI на пенсии читает газеты, смотрит новости и играет на фортепиано

По его словам, это произошло после поездки в Мексику и на Кубу в марте 2012 года. Приближался Всемирный День Молодежи в Рио-де-Жанейро, и Бенедикт XVI не мог быть там, где "присутствие понтфика незаменимо". Тогда, по словам Ратцингера, он "помолился и нашел умиротворение в решении уйти на покой".

Свои отношения с аргентинским преемником на престоле св. Петра Бенедикт XVI назвал "чудесными, отечески-братскими".

Эти и другие откровения почетного понтифика нашли отражение в книге итальянского писателя и богослова Элио Гуэррьеро "Служитель Бога и человечества: биография Бенедикта XVI", которая выходит в ватиканском издательстве. В предисловии к биографии своего предшественника нынешний глава Святого Престола папа Франциск отмечает: "Все мы в церкви очень обязаны Йозефу Ратцингеру за глубину и уравновешенность его богословской мысли...Мужество и решимость, с какими он реагировал в трудных ситуациях, указывают на путь смирения и истины".

На прилавках книжных магазинов Италии биография понтифика появится 30 августа.

Смотрите также

Воскресная служба в Ватикане прошла в присутствии двух пап римских
Почетному Папе Римскому Бенедикту ХVI присуждена премия за вклад в защиту окружающей среды
Кардиналы поблагодарили Бенедикта XVI за "служение на ниве Христа"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Ватикан
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
5
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
6
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
7
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
Темы дня
Реклама