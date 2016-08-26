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Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасны

Общество
26 августа, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Насекомых в столице заметили горожане, многие размещают фото с ними в соцсетях
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© NIC BOTHMA/EPA

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Богомолы, о которых в последнее время сообщают пользователи социальных сетей, скорее всего, попали в Москву из Московской области и не представляют никакой опасности для горожан. Об этом ТАСС сообщили в лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

"Энтомологи говорят, что богомолы попали в Москву из Подмосковья, где уже замечены давно", - сообщил представитель института.

"Ранее предполагалось, что их кто-то завез в город вместе с какими-то саженцами, потому что они зимуют в почве, однако, оказалось, что они просто мигрировали из области. В городе им тепло и хорошо, ничего страшного в этом нет", - отметил представитель института, добавив, что "они не кусаются, ничего не переносят, наоборот, полезные - уничтожают вредных насекомых".

"Все в порядке, боятся москвичам нечего. Нашествия никакого нет, аномалии тоже", - заверили в лаборатории.

В секторе энтомологии Зоологического музея МГУ имени Ломоносова ТАСС сообщили, что это довольно редкий случай, так как богомолы обитают гораздо южнее Москвы. Там не исключили, что насекомых могли завезти из других регионов или даже стран. "Такие случаи часты, например, на улице можно увидеть экзотических бабочек, которых выпускают на свадьбах. На базах, где есть привозные фрукты, чего только не находят - хамелеонов, ящериц, змей", - рассказали в секторе энтомологии.

Как считают ученые, способствовать расселению богомолов из южных районов могут и изменения климата. Богомолов в Москве замечали и жарким летом 2010 года. "Для нас это не составляет никакой новости в том, что появляются какие-то южные виды, здесь оседают, расширяют свои ареалы. Все это естественные вещи", - отметил ученый.

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