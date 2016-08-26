В больнице Сочи экстренно прооперировали дрессировщика Мстислава Запашного

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СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный был экстренно доставлен в больницу №3 Сочи с защемлением грыжи и прооперирован. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сообщили в медучреждении.
"Мы экстренно оказали всю необходимую помощь. На следующий день был созван консилиум, было принято решение оставить пациента у нас. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести, находится в реанимации, чувствует себя хорошо", - цитирует главного врача больницы пресс-служба администрации Сочи. Там добавили, что Запашный будет выписан из больницы через 7-10 дней.
"Врачи говорят, что тенденции к заживлению, выздоровлению хорошие", - сказал сын дрессировщика Мстислав Запашный младший.
Мстислав Запашный - российский дрессировщик хищных животных и режиссер. С мая 2003 года по декабрь 2009 года был генеральным директором Росгосцирка.