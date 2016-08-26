В США выявлен первый случай передачи вируса Зика половым путем от человека без симптомов

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Врачи в штате Мэриленд выявили первый случай передачи вируса Зика половым путем от человека, который был инфицирован, однако не имел никаких симптомов заражения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центров США по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В июне, согласно документу, была заражена жительница Мэриленда, имя которой не разглашается. "При рассмотрении дела выяснилось, что женщина не ездила в районы, где распространяется вирус Зика, но вступала в половой контакт с мужчиной, который недавно был в Доминиканской Республике", - отмечают представители ЦКПЗ. Указанный мужчина был инфицирован во время этого путешествия, однако "никаких симптомов, характерных для заражения вирусом Зика, у него не было ни до, ни после возвращения в США".

Врачи делают вывод, что речь, вероятнее всего, идет о первом случае подобного рода. Ранее были получены сведения о передаче вируса Зика половым путем только от лиц, имевших симптомы заражения. ЦКПЗ в связи с этим рекомендуют американцам проявлять особую осторожность при посещении районов, где активно распространяется вирус, а также при контактах с лицами, которые совершили такие путешествия.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. К клиническим признакам заболевания относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в суставах и спине, сыпь на коже, быстрая утомляемость. Ученые из ряда стран, в том числе представители США и Бразилии, полагают, что заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода беременных. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

Разносчиком вируса является комар Aedes aegypti. В настоящий момент вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе.