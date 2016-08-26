Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США выявлен первый случай передачи вируса Зика половым путем от человека без симптомов

Общество
26 августа, 22:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее были получены сведения о передаче вируса Зика половым путем только от лиц, имевших симптомы заражения
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Врачи в штате Мэриленд выявили первый случай передачи вируса Зика половым путем от человека, который был инфицирован, однако не имел никаких симптомов заражения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центров США по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Читайте также новости по теме:
Распространение вируса Зика
© EPA/MARCELO SAYAO
Власти США дали согласие на полевые испытания генетически модифицированных комаров
Роспотребнадзор: вероятность заражения вирусом Зика в зоне олимпийских объектов низкая
Резкий рост случаев микроцефалии, вызванной вирусом Зика, отмечен в Гондурасе

В июне, согласно документу, была заражена жительница Мэриленда, имя которой не разглашается. "При рассмотрении дела выяснилось, что женщина не ездила в районы, где распространяется вирус Зика, но вступала в половой контакт с мужчиной, который недавно был в Доминиканской Республике", - отмечают представители ЦКПЗ. Указанный мужчина был инфицирован во время этого путешествия, однако "никаких симптомов, характерных для заражения вирусом Зика, у него не было ни до, ни после возвращения в США".

Врачи делают вывод, что речь, вероятнее всего, идет о первом случае подобного рода. Ранее были получены сведения о передаче вируса Зика половым путем только от лиц, имевших симптомы заражения. ЦКПЗ в связи с этим рекомендуют американцам проявлять особую осторожность при посещении районов, где активно распространяется вирус, а также при контактах с лицами, которые совершили такие путешествия.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. К клиническим признакам заболевания относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в суставах и спине, сыпь на коже, быстрая утомляемость. Ученые из ряда стран, в том числе представители США и Бразилии, полагают, что заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода беременных. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

Разносчиком вируса является комар Aedes aegypti. В настоящий момент вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе.

Смотрите также
Вирус Зика: для кого он опасен и как от него защититься

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Распространение вируса Зика
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Керри завершили 12-часовые переговоры в Женеве
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
6
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
7
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
Темы дня
Реклама