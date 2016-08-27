Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин приветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Общество
27 августа, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Президент России выразил уверенность, что фестиваль пройдет, "как всегда, на высоте, подарит присутствующим яркие, незабываемые впечатления"
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016" и отметил его обширную просветительскую программу. Об этом сообщает в субботу сайт главы российского государства.

Смотрите также
На "Спасской башне" ожидается больше иностранных оркестров, чем в 2015 году

"Вновь Москва радушно встречает гостей из разных стран и предоставляет им для выступлений свои лучшие концертные площадки. Но главные и самые зрелищные мероприятия пройдут, как всегда, на Красной площади. Здесь, у стен древнего Кремля, свое блестящее мастерство продемонстрируют военные оркестры, почетные караулы и самобытные фольклорные коллективы. И, конечно, отмечу обширную благотворительную, просветительскую программу фестиваля, искреннее стремление организаторов создать особое творческое пространство для юных зрителей", - говорится в телеграмме президента.

Владимир Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет, "как всегда, на высоте, подарит присутствующим яркие, незабываемые впечатления".

Фестиваль продлится до 4 сентября. В этом году в мероприятии примут участие 24 творческих коллектива, из них половина - зарубежные. В частности, впервые выступят Сводный оркестр военно-воздушных сил и военно-морского флота Греции, Оркестр тирольских императорских стрелков (Австрия), Оркестр полиции Сингапура, Кельтский оркестр волынок и барабанов. Мероприятия фестиваля пройдут на Красной площади, ВДНХ, железнодорожных вокзалах и парках Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии
4
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
5
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
6
Мутко: результаты россиян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могут быть дискредитированы
7
Лавров прибыл в Женеву, где 26 августа проведет переговоры с Керри по Сирии и Украине
Темы дня
Реклама