Путин приветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016" и отметил его обширную просветительскую программу. Об этом сообщает в субботу сайт главы российского государства.

"Вновь Москва радушно встречает гостей из разных стран и предоставляет им для выступлений свои лучшие концертные площадки. Но главные и самые зрелищные мероприятия пройдут, как всегда, на Красной площади. Здесь, у стен древнего Кремля, свое блестящее мастерство продемонстрируют военные оркестры, почетные караулы и самобытные фольклорные коллективы. И, конечно, отмечу обширную благотворительную, просветительскую программу фестиваля, искреннее стремление организаторов создать особое творческое пространство для юных зрителей", - говорится в телеграмме президента.

Владимир Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет, "как всегда, на высоте, подарит присутствующим яркие, незабываемые впечатления".

Фестиваль продлится до 4 сентября. В этом году в мероприятии примут участие 24 творческих коллектива, из них половина - зарубежные. В частности, впервые выступят Сводный оркестр военно-воздушных сил и военно-морского флота Греции, Оркестр тирольских императорских стрелков (Австрия), Оркестр полиции Сингапура, Кельтский оркестр волынок и барабанов. Мероприятия фестиваля пройдут на Красной площади, ВДНХ, железнодорожных вокзалах и парках Москвы.