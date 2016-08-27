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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Фотокорреспонденты ТАСС стали победителями конкурса "Планета Москва" в трех номинациях. Выставка работ финалистов IV ежегодного общегородского фотоконкурса "Планета Москва" открылась в субботу на ВДНХ.
Старший фотокорреспондент ТАСС Станислав Красильников получил первое место за работу "Агитпоезд - Армия Победы" в номинации "Уличная фотография". В номинации "Пейзаж" второе место присуждено руководителю группы фотопроектов и выставок ТАСС Наталье Гарнелис за фотографию "Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)". В номинации "Москва в деталях" третье место присуждено фотокорреспонденту ТАСС Вячеславу Прокофьеву за снимки "Работы по благоустройству на Тверской улице".
В этом году на суд жюри было представлено более 2500 работ 360 фотографов - жителей Москвы, Московской области и других регионов России. На ВДНХ будут демонстрируются 108 лучших работ-финалистов, сделанных профессиональными фотографами и любителями за год по четырем номинациям: "Архитектурная фотография", "Уличная фотография", "Пейзаж" и "Москва в деталях". Экспозиция представлена на открытой площадке ВДНХ, ее можно будет увидеть до 11 сентября.
Конкурс проводится департаментом градостроительной политики города Москвы при поддержке департамента культуры, ВДНХ, "Мультимедиа Арт Музея"/музея "Московский дом фотографии" и Музея Москвы.