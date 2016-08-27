В Болгарии торжественно отметили 139-ю годовщину обороны Шипкинского перевала

СОФИЯ, 27 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Торжественное празднование 139-летия героических боев на вершине Шипка в горах Стара Планина прошло в Болгарии. Тысячи людей в субботу совершили на легендарную вершину своеобразное паломничество, преодолев 890 ступеней, которые ведут к памятнику Свободы. В память о русских и болгарских воинах, погибших за освобождение Болгарии, была отслужена панихида.

Кульминацией праздника стала историческая реконструкция боев на Шипке, которую по традиции организовали представители 24 региональных клубов национального объединения "Традиция". "Сегодня все вместе мы отдаем почести героям - погибшим и победителям. Смелым, мужественным людям со славным сердцем, которые с этой вершины возвестили воскрешении Болгарии", - сказал начальник обороны Болгарской армии Константин Попов, обратившись к участникам торжеств. К подножию памятника героям Шипки легли венки и цветы.

Оборона Шипки

Оборона Шипкинского перевала небольшим русско-болгарским отрядом генерала Николая Столетова стала одним из наиболее героических и решающих сражений Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Бои, которые продолжались с 21 по 26 августа 1877 года (по новому стилю) между защитниками перевала и турецкой армией, вошли в историю под названием "Шипкинская эпопея".

Отряду генерала Столетова, который насчитывал 6 тыс. русских солдат и 7,5 тыс. болгарских ополченцев, тогда противостояли войска Сулеймана-паши численностью в 27 тыс. человек, еще 10 тыс. турецких солдат находились в резерве. В течение шести дней защитники Шипки успешно отбивали все попытки турецкой армии прорвать их позиции и соединится со своими частями в северо-восточной Болгарии. Только беспримерное мужество героев Шипки позволило удержать стратегически важные укрепления.

Русская армия и болгарские ополченцы потеряли в боях на Шипке в общей сложности около 11 тыс. солдат и офицеров.

В честь героев "Шипкинской эпопеи" 26 августа 1934 года там был торжественно открыт памятник Свободы. Высота монумента, внутри которого разместилась музейная экспозиция, составила 31,5 метра. Над центральным входом в музей был установлен бронзовый лев - символ болгарской государственности. Праздничные мероприятия, посвященные 139-й годовщине боев на Шипке, прошли под патронажем президента Болгарии Росена Плевнелиева.