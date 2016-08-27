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Власти Москвы учредили премию для режиссеров, снимающих фильмы о столице

Общество
27 августа, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Первый призя составит 50 млн рублей, второй - 30 млн рублей, третий - 20 млн рублей
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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Столичные власти учредили премию для режиссеров с призовым фондом в 100 млн рублей, которая будет вручаться за создание фильмов о современной Москве. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на акции "Ночь кино".

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"Мэр Москвы учредил новые призы, три приза за образ Москвы в киноискусстве для снимающих Москву режиссеров", - сказал он.

Первая премия составит 50 млн рублей, вторая - 30 млн рублей, третья - 20 млн рублей.

"Мы надеемся, что эта мера будет стимулировать возвращение съемочных групп на наши городские площадки с тем, чтобы снимались эпизоды на наших улицах, в реальности, про современный город Москву. Я думаю, это поможет нам скоро увидеть новые картины", - сказал Александр Кибовский.

В День Москвы, который в этом году будет проходить 10 и 11 сентября, часть праздничных мероприятий, по словам Кибовского, тематически будет связана с кинематографом.

Первая всероссийская акция "Ночь кино" проходит в 85 регионах страны на 1800 площадках. Организаторы ожидают, что на нее придут не менее миллиона зрителей.

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