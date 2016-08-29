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Плебисцит о легализации однополых браков в Австралии оказался на грани срыва

Общество
29 августа, 6:52 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
"Мы выступаем за легализацию однополых браков, но считаем, что это следует сделать путем голосования в парламенте", - говорится в заявлении сенатора Ника Ксенофона
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СИДНЕЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Планы правительства Австралии провести плебисцит по вопросу легализации однополых браков оказались на грани срыва после того, как влиятельный сенатор Ник Ксенофон объявил, что ни он, ни два других члена верхней палаты федерального парламента от его партии "Команда Ника Ксенофона" не поддержат проведение такого референдума.

"Мы выступаем за легализацию однополых браков, но считаем, что это следует сделать путем голосования в парламенте", - говорится в распространенном заявлении сенатора.

Федеральный парламент нового состава, сформированный по итогам состоявшихся в июле выборов, приступит к работе во вторник. Правящая в стране Либеральная коалиция будет иметь в нем 30 из 76 мест. Ранее категорически против плебисцита выступила фракция партии "Зеленых" (девять мест в Сенате), против него в предварительном порядке выступают также сенаторы ведущей оппозиционной партии страны - Лейбористской (26 мест).

И зеленые, и лейбористы настаивают на решении вопроса об однополых браках путем голосования в парламенте. По их мнению, проведение плебисцита может привести к обострению отношений между широкими слоями австралийского общества, выступающими, соответственно, в поддержку и против такой легализации. В свою очередь правительство во главе с премьер-министром Малколмом Тёрнбуллом убеждено, что этот вопрос имеет общенациональное значение, поэтому решать его нужно не в законодательного органе, а с помощью народного волеизъявления.

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