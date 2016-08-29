Плебисцит о легализации однополых браков в Австралии оказался на грани срыва

Клип Бейонсе на песню "Formation" признан лучшим видео года на MTV Video Music AwardsКультура 29 августа, 7:10
Три пары из РФ вышли в финал ЧМ по танго в Аргентине в категории сценическое тангоКультура 29 августа, 6:17
Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в СирииСпорт 29 августа, 6:08
В Мексике скончался известный композитор Хуан ГабриэльКультура 29 августа, 5:10
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огоньМеждународная панорама 29 августа, 4:57
Ущерб от паводка на Колыме превысил 250 млн рублейПроисшествия 29 августа, 4:33
Новые образцы бронетанковой и автомобильной техники обсудят на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 29 августа, 4:14
Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной ролиКультура 29 августа, 4:09
Приток китайских туристов в Забайкалье с начала года увеличился на 62,8%Общество 29 августа, 3:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Планы правительства Австралии провести плебисцит по вопросу легализации однополых браков оказались на грани срыва после того, как влиятельный сенатор Ник Ксенофон объявил, что ни он, ни два других члена верхней палаты федерального парламента от его партии "Команда Ника Ксенофона" не поддержат проведение такого референдума.
"Мы выступаем за легализацию однополых браков, но считаем, что это следует сделать путем голосования в парламенте", - говорится в распространенном заявлении сенатора.
Федеральный парламент нового состава, сформированный по итогам состоявшихся в июле выборов, приступит к работе во вторник. Правящая в стране Либеральная коалиция будет иметь в нем 30 из 76 мест. Ранее категорически против плебисцита выступила фракция партии "Зеленых" (девять мест в Сенате), против него в предварительном порядке выступают также сенаторы ведущей оппозиционной партии страны - Лейбористской (26 мест).
И зеленые, и лейбористы настаивают на решении вопроса об однополых браках путем голосования в парламенте. По их мнению, проведение плебисцита может привести к обострению отношений между широкими слоями австралийского общества, выступающими, соответственно, в поддержку и против такой легализации. В свою очередь правительство во главе с премьер-министром Малколмом Тёрнбуллом убеждено, что этот вопрос имеет общенациональное значение, поэтому решать его нужно не в законодательного органе, а с помощью народного волеизъявления.