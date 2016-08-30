ГИБДД не планирует вводить пошлину при сдаче экзаменов на водительские права

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ГИБДД не планирует вводить госпошлину при сдаче экзаменов на право управление автомобилем. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника Госавтоинспекции России Владимир Швецов. По его словам, такая идея была, но в ГИБДД от нее отказались.

"Да, у нас была такая идея в свое время, и она возникла не меркантильно. Она возникла в связи с тем, что человек, сдающий экзамен, мог в случае неудачи приходить чуть не каждый день. Сдавать, сдавать, сдавать. При этом затрачиваются ресурсы, время сотрудников, задействуются машины", - сказал он, отметив, что сейчас ситуация изменилась.

"У нас после экзамена, после семи дней он (экзаменуемый - прим. ТАСС) может сдавать еще раз. После трех неудач может прийти только через месяц, а если за полгода не сдал, то вообще всего лишается и начинает все экзамены сдавать сначала. Необходимо как-то усиливать его желание, чтобы он не просто приходил сдавать, а учился нормально. В данном случае предложение вводить какую-то пошлину отпало, мы не будем этого делать", - сказал Швецов.

С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права. В ГИБДД подчеркнули, что положения регламента направлены на создание наиболее комфортных условий предоставления данной госуслуги для граждан.