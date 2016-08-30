Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГИБДД не планирует вводить пошлину при сдаче экзаменов на водительские права

Общество
30 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ГИБДД не планирует вводить госпошлину при сдаче экзаменов на право управление автомобилем. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника Госавтоинспекции России Владимир Швецов. По его словам, такая идея была, но в ГИБДД от нее отказались.

"Да, у нас была такая идея в свое время, и она возникла не меркантильно. Она возникла в связи с тем, что человек, сдающий экзамен, мог в случае неудачи приходить чуть не каждый день. Сдавать, сдавать, сдавать. При этом затрачиваются ресурсы, время сотрудников, задействуются машины", - сказал он, отметив, что сейчас ситуация изменилась.

"У нас после экзамена, после семи дней он (экзаменуемый - прим. ТАСС) может сдавать еще раз. После трех неудач может прийти только через месяц, а если за полгода не сдал, то вообще всего лишается и начинает все экзамены сдавать сначала. Необходимо как-то усиливать его желание, чтобы он не просто приходил сдавать, а учился нормально. В данном случае предложение вводить какую-то пошлину отпало, мы не будем этого делать", - сказал Швецов.

С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права. В ГИБДД подчеркнули, что положения регламента направлены на создание наиболее комфортных условий предоставления данной госуслуги для граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама