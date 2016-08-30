Устная часть появится в экзаменах девятых классов по русскому языку и литературе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Устная часть в экзаменах по русскому языку и литературе впервые появится в этому году у девятых классов, подтвердила сегодня глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

"Это очень важно, что в девятом классе в этом году появляется устная часть в экзаменах по русскому языку и литературе, потом мы это все проанализируем и будем двигаться дальше", - сказала Васильева.

Как отметила глава Минобрнауки сегодня в эфире телеканала "Россия 24", "тестовые задания с готовыми ответами в этом году уйдут из ЕГЭ по биологии и химии". "Это тоже, пускай маленький, но шаг вперед", - подчеркнула министр.