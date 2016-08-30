Устная часть появится в экзаменах девятых классов по русскому языку и литературе

Атамбаев поручил усилить меры безопасности в связи с атакой на посольство КНР в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 13:41
Генпрокуратура Украины собрала более 800 томов материалов против чиновников и военных РФМеждународная панорама 30 августа, 13:36
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в МосквеМосква 30 августа, 13:25
Игрок "Спартака" Сальваторе Боккетти продаст футболку клуба в помощь жертвам землетрясенияСпорт 30 августа, 13:19
Источник: футболист "Спартака" Паршивлюк расторг контракт с клубомСпорт 30 августа, 13:15
Первый в России замок из "Игры престолов" напечатают на 3D-принтере на уральском заводеНовости Урала 30 августа, 12:54
Студенты помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой собрать урожай и кедровые шишкиСибирь 30 августа, 12:52
Путин и Обама встретятся в Китае в ближайшие дниПолитика 30 августа, 12:39
Минобороны РФ получило очередную партию бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 30 августа, 12:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Устная часть в экзаменах по русскому языку и литературе впервые появится в этому году у девятых классов, подтвердила сегодня глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.
"Это очень важно, что в девятом классе в этом году появляется устная часть в экзаменах по русскому языку и литературе, потом мы это все проанализируем и будем двигаться дальше", - сказала Васильева.
Как отметила глава Минобрнауки сегодня в эфире телеканала "Россия 24", "тестовые задания с готовыми ответами в этом году уйдут из ЕГЭ по биологии и химии". "Это тоже, пускай маленький, но шаг вперед", - подчеркнула министр.