"Русская Арктика" появилась на почтовых марках

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Почта России" выпустила в обращение почтовый блок, посвященный национальному парку "Русская Арктика". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"К этому событию также изготовлены художественный конверт и штемпель первого дня гашения. На блоке изображены мыс Тегетхофф, расположенный в южной части острова Галля (Земля Франца-Иосифа), белый медведь как символ Арктики, а также логотип национального парка. На конверте можно увидеть характерный арктический пейзаж", - сказал собеседник.

По его словам, новый блок с почтовой маркой номиналом 80 рублей напечатан тиражом 75 тысяч экземпляров, его можно будет приобрести в отделениях "Почты России" по всей стране.

"Памятное гашение первого дня состоится сегодня в столичном отделении "Почты России" на Мясницкой улице, а также в Архангельске на главпочтамте", - заключил собеседник.