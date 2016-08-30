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"Русская Арктика" появилась на почтовых марках

Общество
30 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Новый блок с почтовой маркой номиналом 80 рублей напечатан тиражом 75 тысяч экземпляров, его можно будет приобрести в отделениях "Почты России" по всей стране
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Почта России" выпустила в обращение почтовый блок, посвященный национальному парку "Русская Арктика". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

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"К этому событию также изготовлены художественный конверт и штемпель первого дня гашения. На блоке изображены мыс Тегетхофф, расположенный в южной части острова Галля (Земля Франца-Иосифа), белый медведь как символ Арктики, а также логотип национального парка. На конверте можно увидеть характерный арктический пейзаж", - сказал собеседник.

По его словам, новый блок с почтовой маркой номиналом 80 рублей напечатан тиражом 75 тысяч экземпляров, его можно будет приобрести в отделениях "Почты России" по всей стране.

"Памятное гашение первого дня состоится сегодня в столичном отделении "Почты России" на Мясницкой улице, а также в Архангельске на главпочтамте", - заключил собеседник.

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