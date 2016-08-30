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Медведев в липецкой аптеке поинтересовался отечественными препаратами и ценами

Общество
30 августа, 15:16 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 30, августа. /ТАСС
Глава правительства попросил показать ему препараты дешевле 50 рублей, напомнив, что были опасения, что подобные средства исчезнут с рынка из-за их убыточности
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ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев перед встречей с пенсионерами в одном из реабилитационных центров Липецка побывал в местной аптеке, чтобы выяснить, как представлены в продаже отечественные препараты и лекарства низкого ценового сегмента.

По дороге из аэропорта в Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей, где у него запланирована встреча с пенсионерами, Медведев заехал в одну из городских аптек, где побеседовал с покупателями и фармацевтами.

Главу правительства, прежде всего, интересовало, насколько широко представлены в аптеке отечественные аналоги зарубежных лекарств и какова разница в цене между импортными и российскими препаратами.

Одна из посетительниц призналась, что лекарство, которое она ищет для бабушки, в этой аптеке для нее дороговато, но добавила, что выбор лекарственных средств здесь достаточно большой.

Со своей стороны, фармацевты на вопрос премьера, насколько широка "линейка замещения" импортных лекарств российскими, отметили, что отечественных препаратов поступает все больше.

По их словам, люди иногда настороженно относятся к продукции российских производителей, но отношение постепенно меняется.

Премьеру, в частности, показали линейку кардиопрепаратов - импортных и российских, имеющих в основе одно и то же действующее вещество, но существенно отличающихся по цене.

Медведев пообещал: будем контролировать российские фармкомпании, чтобы импортозамещение шло быстрее, а качество лекарств не вызывало сомнений.

Глава правительства попросил показать ему препараты дешевле 50 рублей, напомнив, что были опасения, что подобные средства исчезнут с рынка из-за их убыточности.

Работники аптеки ответили, что все эти дешевые позиции в ассортименте сохранились и продолжают регулярно поступать. Для примера главе правительства продемонстрировали цитрамон и еще ряд недорогих лекарств. "Производители пугали, что не смогут удержать на них цены", - заметил Медведев, его заверили, что это не так.

Губернатор Липецкой области Олег Королев обратил внимание премьера на то, что в регионе действуют сотни аптек разных форм собственности, а находятся они в данный момент в государственной аптеке, которая сохранила льготное обслуживание всех соответствующих категорий граждан.

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