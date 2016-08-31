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Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущего

Общество
31 августа, 18:59 UTC+3
Участники обсуждения, организованного научно-популярным порталом "Чердак", попытались найти ответ на этот вопрос
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

Главная задача школы и образования в целом - дать обучающимся те знания, навыки и умения, которые помогут им стать успешными и востребованными.

Но какие именно навыки следует развивать? И насколько глубок разрыв между существующей системой образования и современным рынком труда?

На этот вопрос попытались найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.

В обсуждении участвовали:

- Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ)
- Александр Сидоркин, директор Департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ
- Наргиз Асадова, директор школы профессий будущего КрашПро

Смотрите запись трансляции на сайте ТАСС:

Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущего

Эксперты обсудили темы, связанные с переоценкой приоритетов в сфере современного образования.

Вот лишь некоторые из них:

  • Работа с информацией. Если раньше упор делали преимущественно на запоминание и заучивание информации, то сейчас ценится умение быстро искать, анализировать и структурировать данные. Причем этот навык важен как для учеников, так и для преподавателей.

Мы сдвигаемся в сторону подготовки к тем видам занятости, которых еще не существует. Каков будет уклад жизни через 5-6 лет – не знает никто Игорь Реморенко Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ)

  • Концентрация внимания. В наше время информационный шум достиг невиданных масштабов, и людям необходимо учиться сосредоточиваться на конкретных задачах.
  • Умение работать в команде. Как показывает практика, современные работодатели все чаще отдают предпочтение готовым командам, а не отдельно взятым специалистам.

Проблема в том, что прекрасные идеи, которые приходят вам в голову, одновременно приходят в голову еще тысячам других людей. Вопрос в том, кто сможет быстрее их реализовать. Для этого – необходим навык работы в команде Наргиз Асадова Директор школы профессий будущего КрашПро

  • Реалии постиндустриального общества. Многие частные школы на Западе уже уходят от системы оценок и выстраивают графики обучения, ориентируясь, в первую очередь, на биоритмы учеников (как "жаворонков", так и "сов"). Готова ли российская государственная система образования - к подобным изменениям?

Общество слишком неоднородно и никогда не договорится о единых целях образования. Возможен только некий прагматический компромисс Игорь Реморенко Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ)

  • Проектное мышление. Умение последовательно пройти путь от зарождения идеи до ее успешной реализации - еще один навык, который необходимо "взращивать" с самого раннего возраста. "Классическому" образованию подобный подход может грозить отказом от строгого деления на предметы и дисциплины.
  • Креатив. Развитие творческого мышления и умения искать нестандартные решения для стандартных задач  - одно из основных требований мира, живущего в эпоху стремительной роботизации, когда вся рутинная работа постепенно переходит в ведение машин.

Мы не хотим ходить изведанными тропами. И мы хотим, чтобы наши дети – искали новые пути Наргиз Асадова Директор школы профессий будущего КрашПро

  • Программирование и работа с различными медиа-платформами. Обработка фото, видео-монтаж, 3D-моделирование и компьютерная анимация - сейчас становятся столь же привычными "ремесленническими" навыками, какими когда-то были элементарные навыки работы с компьютером.

В течение ближайших 20-30 лет нам грозит нехватка рабочих мест, как таковых. Это вызов, который встанет перед образованием всего мира Александр Сидоркин Директор Департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ

СПЕЦПРОЕКТ
Собери ребенка в будущее
Что нужно знать о профессиях будущего и чему учить ребенка, чтобы он мог стать востребованным специалистом

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