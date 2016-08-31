Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущего

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Главная задача школы и образования в целом - дать обучающимся те знания, навыки и умения, которые помогут им стать успешными и востребованными.
Но какие именно навыки следует развивать? И насколько глубок разрыв между существующей системой образования и современным рынком труда?
На этот вопрос попытались найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.
В обсуждении участвовали:
- Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ)
- Александр Сидоркин, директор Департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ
- Наргиз Асадова, директор школы профессий будущего КрашПро
Смотрите запись трансляции на сайте ТАСС:
Эксперты обсудили темы, связанные с переоценкой приоритетов в сфере современного образования.
Вот лишь некоторые из них:
Мы сдвигаемся в сторону подготовки к тем видам занятости, которых еще не существует. Каков будет уклад жизни через 5-6 лет – не знает никто Игорь Реморенко Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ)
Проблема в том, что прекрасные идеи, которые приходят вам в голову, одновременно приходят в голову еще тысячам других людей. Вопрос в том, кто сможет быстрее их реализовать. Для этого – необходим навык работы в команде Наргиз Асадова Директор школы профессий будущего КрашПро
Общество слишком неоднородно и никогда не договорится о единых целях образования. Возможен только некий прагматический компромисс Игорь Реморенко Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ)
Мы не хотим ходить изведанными тропами. И мы хотим, чтобы наши дети – искали новые пути Наргиз Асадова Директор школы профессий будущего КрашПро
В течение ближайших 20-30 лет нам грозит нехватка рабочих мест, как таковых. Это вызов, который встанет перед образованием всего мира Александр Сидоркин Директор Департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ