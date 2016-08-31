Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГИБДД проверяет информацию об очередном ошибочном штрафе фотофиксации

Общество
31 августа, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Ранее в интернете появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля остановился под камерами фотовидефиксации по требованию сотрудника ГИБДД
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московское Управление ГИБДД проводит проверку размещенной в СМИ информации об очередном ошибочном штрафе фотофиксации, по которой водитель якобы остановился под камерами по требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Смотрите также
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"

Ранее в интернете появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля остановился под камерами фотовидефиксации по требованию сотрудника ГИБДД. Позже владельцу машины пришел штраф.

"Управление ГИБДД Москвы проверяет информацию, размещенную в ряде СМИ, о получении автовладельцем постановления по делу об административном правонарушении, вынесенного в автоматическом режиме с использованием комплекса фото-видеофиксации по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам" якобы из-за остановки по требованию сотрудника Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении отметили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлены причины и условия вынесенного постановления. "В случае установления вины должностных лиц Госавтоинспекции, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия", - заключили в пресс-службе.

Смотрите также
ГИБДД: несогласные со штрафами фотофиксации водители могут обжаловать их в течение 10 дней

Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правил, движется вместе с основным потоком, при этом тень от его машины падает на встречную полосу. Водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек сплошную полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Еще один водитель в августе подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон отрицает, что террориста аль-Аднани уничтожили в Сирии ВС России
2
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
3
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и России
4
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
5
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с турками
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
Темы дня
Реклама