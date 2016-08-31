ГИБДД проверяет информацию об очередном ошибочном штрафе фотофиксации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московское Управление ГИБДД проводит проверку размещенной в СМИ информации об очередном ошибочном штрафе фотофиксации, по которой водитель якобы остановился под камерами по требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее в интернете появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля остановился под камерами фотовидефиксации по требованию сотрудника ГИБДД. Позже владельцу машины пришел штраф.

"Управление ГИБДД Москвы проверяет информацию, размещенную в ряде СМИ, о получении автовладельцем постановления по делу об административном правонарушении, вынесенного в автоматическом режиме с использованием комплекса фото-видеофиксации по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам" якобы из-за остановки по требованию сотрудника Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении отметили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлены причины и условия вынесенного постановления. "В случае установления вины должностных лиц Госавтоинспекции, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия", - заключили в пресс-службе.

Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правил, движется вместе с основным потоком, при этом тень от его машины падает на встречную полосу. Водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек сплошную полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Еще один водитель в августе подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.