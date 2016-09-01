Путин пообщался с гимназистами во Владивостоке по широкому кругу тем

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День знаний гимназии №2 во Владивостоке пообщался со старшеклассниками по широкому кругу тем, осмотрел редакцию школьной газеты и даже затронул в беседе с учащимися тему китайской кулинарии.

Директор гимназии Инна Шендрик продемонстрировала президенту стенды со спортивными наградами гимназии, рассказала ему о проекте определения рейтинга разных классов и т. д. После этого глава государства пришел на чаепитие со старшеклассниками, во время которого он ответил на целый ряд их вопросов, посвященных темам образования, межкультурных связей, развития города и региона, истории и общественной активности.

После этого глава государства зашел в редакцию школьной газеты, где как раз шла работа над версткой летнего спецвыпуска. Дети показали президенту на компьютере этот процесс, Путин пожелал им успехов.

Затем президент зашел в класс корейского языка, где в этот момент шел урок географии. Учительница рассказала, что они в настоящее время обсуждают с детьми различая во вкусовых характеристиках японской, корейской и китайской кухни, а также играют в викторину на определение национальной принадлежности того или иного блюда. Путин тоже решил задать детям вопрос на эту тему. "Где готовят суп из ласточкиного гнезда?" - спросил президент. Один из учеников дал правильный ответ - в Китае. Глава государства задал еще пару вопросов и поделился своими знаниями об этом блюде.

В завершение Путин поздравил учеников с началом нового учебного года и пожелал им успехов.

Совместное обучение и культура общения

Путин считает, что у совместного обучения мальчиков и девочек в школах есть преимущество перед раздельным.

"Дело в том, что это создает культуру общения между мужчинами и женщинами с самого начала", - сказал президент, отметив, что при раздельном обучении такая культура возникает с опозданием, что чревато появлением больших проблем.

При этом Путин согласился с одной из участниц встречи, которая высказала мнение, что при совместном обучении у молодых людей больше стимулов для самовыражения и развития. "В этом тоже есть определенный смысл", - подчеркнул глава государства.

Открытие океанариума

Путин во время общения с учащимися гимназии пригласил их на открытие океанариума на острове Русский, которое запланировано на 3 сентября.

Глава государства отметил, что в этом торжественном событии согласились принять участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которые прибудут на Восточный экономический форум. "Я вас приглашаю тоже принять участие в этом, у вас будет возможность посмотреть, а может быть даже пообщаться с лидерами стран, с нашими соседями. Ну и дельфинарий посмотреть, конечно", - обратился за чаепитием глава государства к учащимся гимназии, где, среди прочего, преподают корейский и японский языки.

Также президент РФ позитивно оценил тот факт, что школьники находятся в постоянном контакте с их корейскими сверстниками, о чем Путину на встрече рассказала одна из учениц. В целом глава государства отметил важность развития отношений со странами азиатско-тихоокеанского региона, подчеркнув, что активно и быстро развиваться в современном мире, находясь в изоляции, невозможно.

Отток населения

Прекращение оттока населения с Дальнего Востока является одной из приоритетных задач в настоящее время, заявил президент.

В частности, глава государства считает, что привлекать людей в регион можно созданием эффективной системы подготовки молодых специалистов. "Это одна из ключевых задач сегодня в стране - а именно, прекращение депопуляции районов Дальнего Востока, в том числе и Приморского края", - подчеркнул Путин.

Комментируя развитие Владивостока, президент РФ отметил, что город заметно преобразился после подготовки и проведения саммита АТЭС в 2012 году. Но, несмотря на это, "все-таки, как говорили в советские времена, "родимые пятна" военной базы еще присутствуют во Владивостоке". "Нужно, конечно, очень много еще сделать для того, чтобы он еще был краше, чем сегодня", - заключил президент, выразив уверенность, что к природным достопримечательностям этой местности есть еще что добавить с точки зрения архитектуры.

Азиатский вектор развития

Россия придает большое значение развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, причем это сотрудничество может быть взаимовыгодным, заявил Путин на встрече с учащимися, комментируя их контакты со сверстниками из Южной Кореи и других стран.

Глава государства отметил, что АТР развивается очень быстро, и ни один другой регион мира не знает таких темпов роста экономики. "Поэтому и мы, я имею в виду Россию, все больше и больше внимания уделяем азиатскому вектору нашего сотрудничества", - подчеркнул Путин. В связи с этим он отметил, в частности, важность проведения Восточного экономического форума, куда приезжает большое число участников.

Президент РФ уверен, что для эффективного развития дальневосточных регионов России "нам нужно, конечно, сотрудничать с нашими соседями, это высокотехнологичные страны". В частности, глава государства упомянул Японию, указав на необходимость договариваться с этой страной о вложении средств в Дальневосточный регион. "Мы очень многое можем дать нашим соседям и многое можем от них получить", - подчеркнул Путин. В числе крупных и перспективных дальневосточных проектов Путин в связи с этим упомянул космодром Восточный, строительство судоверфи "Звезда", строительство крупнейшего океанариума на острове Русский, являющегося "не просто объектом показа", а частью научного центра.

Общее историческое наследие

Президент считает, что наличие общего исторического наследия сближает Россию с ее соседями.

Глава государства отметил, что даже исчезнувшие этносы оставляют после себя определенное культурное наследие, "и мы являемся продолжателями того, что было за тысячу лет до нас". "Как бы ни было, так или иначе, культура народов, которые жили на определенных территориях, остается", - продолжил Путин.

"Это тоже сближает нас и с нашими соседями, потому что, как правило, это часть нашего общего прошлого. Границы государств меняются, народы переселяются, передвигаются и это (историческое наследие), безусловно, нечто, что нас объединяет", - сказал глава государства.