Путин побывает в гимназии Владивостока и займется проблемами судостроения

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравит с Днем знаний учеников одной из школ Владивостока и займется проблемами отечественного судостроения.

Второй день рабочей поездки на Дальний Восток глава государства начнет в гимназии №2 Владивостока. В первый день нового учебного года Путин посмотрит, как проходят занятия, пообщается с учениками.

Почти 1400 гимназистов изучают шесть иностранных языков (английский, немецкий, французский, китайский, корейский, японский), а дополнительные знания и умения могут получить в 17 кружках и секциях. Гимназия, основанная в 1990 году, сотрудничает с Институтом Конфуция, французскими образовательными учреждениями, участвует во всероссийской общественно-образовательной организации "Российское движение школьников".

Новая судоверфь

После школы Путин, по плану, отправится в город Большой Камень, в 20 километрах от Владивостока, где расположится новый судостроительный комплекс "Звезда". Президент должен проверить, как создается "Звезда", на которой будут строиться и обслуживаться суда различных классов. Предполагается, что глава государства осмотрит блок корпусных производств и выступит перед работниками предприятия.

Правда, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что погодные условия во Владивостоке могут помешать президенту побывать на предприятии. "Сейчас во Владивостоке с погодой не все хорошо, что, впрочем, не мешает рабочим планам", - сказал представитель Кремля. По его словам, глава государства в любом случае проведет совещание по развитию судостроения: если позволит погода, то непосредственно на "Звезде", если нет - на острове Русский во Владивостоке.

Судостроительный комплекс "Звезда" образован в 1954 году, тогда он ремонтировал мелкие суда - катера, зверобойные шхуны, средние рыболовные траулеры. Один из основных видов деятельности предприятия - ремонт кораблей ВМФ.

С сентября 2013 года на базе прежней "Звезды" создается дальневосточный судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования. Предполагается строительство первой в России верфи крупнотоннажного судостроения - морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе, в том числе в Арктике, а также коммерческих судов для транспортировки грузов по внутренним и внешним морским путям. По графику, первая расширенная очередь строительства комплекса "Звезда" должна заработать в 2019 году. Уже введен первый пусковой комплекс этого этапа строительства: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый достроечный стапель.

Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Третья очередь - запуск производственных цехов для строительства офшорной морской техники - судов специального назначения для разведки месторождений, бурения скважин, установки стационарных платформ, прокладки трубопроводов.

Программа во Владивостоке

Путин прибыл на Дальний Восток 31 августа и посетил Владивостокское президентское кадетское училище - филиал Нахимовского военно-морского училища. 2 сентября глава государства планирует встретиться с резидентами территорий опережающего развития и перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа, чтобы обсудить с ними основные направления развития предпринимательства в регионе.

Также на пятницу у российского лидера намечены переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В последний день своего пребывания во Владивостоке, 3 сентября, Путин и почетные гости Восточного экономического форума (ВЭФ) - Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе - примут участие в открытии на острове Русский крупнейшего в мире Океанариума. Затем руководители трех стран выступят на пленарном заседании ВЭФ.

В этот же день состоится двусторонняя встреча Путина и Пак Кын Хе.

Из Приморья президент РФ отправится в китайский Ханчжоу, где 4-5 сентября пройдет саммит G20.