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Ушаков: Путин впервые встретится с новым премьером Великобритании Терезой Мэй на полях G20

Политика
30 августа, 16:03 UTC+3
РФ придает этому контакту большое значение, поскольку ожидает, что будет дан какой-то импульс к развитию хотя бы крайне необходимых практических контактов между двумя странами".
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 сентября впервые лично встретится с новым премьер- министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу, сообщил журналистам Ушаков.

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"Состоится первый контакт с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что 9 августа состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Великобритании, в ходе которого президент лично поздравил ее с назначением на этот пост. Тогда, по словам Ушакова, состоялся обмен по актуальным проблемам двусторонних отношений. "Причем именно по проблемам, потому что отношения двух стран находятся практически в замороженном состоянии: никаких контактов ни по каким линиям, может быть, за исключением моих телефонных разговоров с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности", - пояснил Ушаков.

Он добавил, что Россия придает этому контакту большое значение, "поскольку ожидает, что все-таки будет дан какой-то импульс к развитию хотя бы крайне необходимых практических контактов между двумя странами".

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