Глава ГИБДД напомнил детям и родителям о важности соблюдения правил на дорогах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава ГИБДД России Виктор Нилов поздравил педагогов и учащихся с Днем знаний и обратился к детям и их родителям с призывом сохранять внимательность и осторожность на дорогах после летнего отдыха.

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"Остались позади беззаботные летние каникулы, во время которых вы успели как следует отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Именно после каникул вам как никогда потребуется сосредоточенность на дорогах: кто-то отвык от интенсивности дорожного движения, а кто-то будет делать первые самостоятельные шаги по пути в школу", - сказал он.

Глава ГИБДД напомнил детям о простых правилах безопасного поведения на дорогах. "Самое главное - это внимательность и осторожность. Помните, переходить проезжую часть дороги следует по пешеходным переходам, не торопясь и предварительно убедившись в своей безопасности, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, музыку и общение с друзьями и попутчиками", - подчеркнул Нилов.

Родителям главный российский госавтоинспектор напомнил о необходимости использования в автомобилях специальных удерживающих устройств для детей до 12 лет, а для ребят постарше - использовать ремни безопасности. "Пусть этот год станет для вас интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений и, конечно, безопасным! Помните, что правила дорожного движения - это правила жизни, которые соблюдать надо всегда", - заключил Нилов.