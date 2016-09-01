Музей истории Петербурга восемь месяцев оспаривает итоги тендера на охрану своих объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПБ) больше восьми месяцев оспаривает итоги тендера на охрану своих объектов и не допускает на свою территорию ООО "Охранная организация Топаз Санкт-Петербург", выигравшее конкурс в конце 2015 года.

Очередное обращение в Арбитражный суд будет направлено в ближайшие дни: музей оспорит решение суда по иску охранного предприятия, признающее недействительным его односторонний отказ от исполнения контракта. Апелляция музея на это решение была оставлена без удовлетворения.

"Решение апелляционной инстанции, принятое 18 августа, будет обжаловано в Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе музея.

Музей объявил о расторжении контракта с 1 февраля, ссылаясь на невыполнение условий подрядчиком. В официальном пресс-релизе ГМИ СПБ, опубликованном в мае 2016 года, сказано, что "компания ООО "Охранная организация "Топаз Санкт-Петербург", победившая в конкурсе на оказание услуг по пультовой централизованной охране музея в 2016 году (государственный контракт подписан 28 декабря 2015 года), не приступила к выполнению своих контрактных обязательств в обозначенный в контракте срок - с 1 января 2016 года".

Позиция фирмы-победителя

Госконтракт на сумму 9,2 млн рублей, первый между этими организациями, предусматривал оказание услуг по пультовой централизованной охране зданий и помещений музея истории Санкт-Петербурга. В ходе конкурса ООО "ОО Топаз Санкт- Петербург" предложило более низкие цены, чем вневедомственная охрана МВД.

В руководстве "ОО Топаз" заявили, что "несмотря на решение суда, музеем принято решение не допускать компанию к оказанию услуг". Заместитель гендиректора фирмы Владислав Толстенков рассказал ТАСС, что предприятию "не был согласован доступ на объект, отказано в проведении конструктивных переговоров. Также мы не получили предусмотренную контрактом техническую документацию, планы охраняемых помещений, не смогли провести осмотр технических средств охраны. Кроме того, не был заключен контракт на передачу тревожных сигналов на наш пульт централизованной охраны и не был получен ответ на наше письменное предложение самостоятельно обеспечить передачу сигнала на наш пульт в соответствии с имеющимися у нашей организации лицензиями".

Объекты под охраной полиции

Музей после расторжения контракта обратился в полицию с просьбой продлить работу по охране его объектов в четырех районах Петербурга (с 2015 года полицейские посты в музеях регионального подчинения официально отменены - прим. ТАСС). "В настоящее время охрана музейных объектов ГМИ СПб осуществляется силами отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга, а также частным охранным предприятием "Новолит", в соответствии с госконтрактом. Филиал ГМИ СПб крепость Орешек охраняется ЧОП "Вердикт", - сообщили в пресс-службе музея.

Власти Петербурга проинформированы

"Информацию по данной ситуации музей предоставил своему учредителю - комитету по культуре Санкт-Петербурга", - сказали в музее. Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, комментируя ситуацию по просьбе ТАСС, сказал, что "пока комитет к разрешению этой коллизии вплотную не привлекался".

"Мне звонили представители победившей компании, но конкурс проводил музей, - сказал Сухенко. - Выигравший конкурс подрядчик не устраивает музей истории города. И музей сегодня разбирается с этим конфликтом. Я спросил Александра Николаевича (директор ГМИ СПБ Александр Колякин - прим. ТАСС), нужна ли какая-то помощь, он сказал, что разберется сам. Сегодня я исхожу из того, что Александр Николаевич плохо ли, хорошо, трудно или легко, разбирается сам".

"Пока комитет к разрешению этой коллизии Александр Николаевич вплотную не привлекал. Поставил в известность, что есть такой конфликт. Последний раз я его спрашивал, нужна ли ему помощь, месяца два назад", - уточнил председатель комитета.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга - один из крупнейших в России исторических музеев с коллекцией более 1,3 млн экспонатов. В комплекс музея входят несколько филиалов - особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартира Блока, Монумент Героическим защитникам Ленинграда, Музей печати, Музей петербургского авангарда, Музей Кирова и крепость Орешек. Центром музейного комплекса является Петропавловская крепость.

Музеи и охрана: опыт отрицательный

Вопрос о снятии полицейских постов на объектах культуры получил широкий общественной резонанс осенью 2015 года, когда было объявлено, что на частную охрану должны перейти почти все музеи, включая федеральные. Руководители музеев предупреждали, что это может привести к ухудшению ситуации в сфере безопасности музейных объектов. Глава Союза музеев России, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский тогда отметил, что все эксперименты по привлечению частной охраны в музеи показали неудовлетворительный результат.