Число турпоездок россиян внутри страны этим летом выросло на 15%

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Внутренний туризм в России этим летом, по предварительным данным, вырос на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

По его прогнозу, примерно такой же рост внутреннего турпотока ожидается и в целом по итогам 2016 года.

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"Мы предполагаем, что будет рост на 10-15% за год. Если мы говорим о росте за 2016 год по отношению к высокой базе 2015 года, то это очень хороший показатель", - сказал Сафонов.

Ранее ведомство сообщало, что в 2015 году число путешествий россиян возросло на 18% и достигло 50 млн поездок.

"Это лето особенное. В высокий туристский сезон не было никаких банкротств туроператорских компаний, ни уходов с рынка, ни массовых нарушений прав туристов. Не было никаких скандалов", - отметил глава Ростуризма.

Кроме того, этим летом на туристической карте россиян отсутствовали Турция и Египет, которые раньше были очень популярны у туристов из РФ. Однако Сафонов считает, что этот фактор не оказал существенного влияния на внутренний туризм.

В этом году Ростуризм зафиксировал тенденцию массового раннего бронирования отелей нашими туристами в России на летний период. Уже к началу марта места проживания туристов на Камчатке на летний сезон были забронированы на 100%, в Карелии - на 90%, в Адыгее и в Алтайском крае - на 85%, на Ставрополье - на 80%, в Краснодарском крае - на 60%, в Крыму - на 65%, на Алтае - на 70%, говорится в материалах Ростуризма, которые есть в распоряжении ТАСС.

При этом по итогам лета удалось достичь практически 100-процентной заполняемости в Сочи и в Крыму.

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